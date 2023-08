Inter Após derrota e outros resultados da rodada, Inter cai para o 13° lugar no Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

No sábado (12), o Colorado perdeu para o Botafogo de virada, por 3 a 1, no estádio Nilton Santos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a derrota para o líder Botafogo, por 3 a 1, e a continuidade da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter caiu para a 13ª posição da tabela, com 24 pontos. Pela competição nacional, o Colorado volta a campo no próximo final de semana, em casa, contra o Fortaleza.

De virada, o Inter perdeu de 3 a 1 para o Botafogo, na noite de sábado (12), no estádio Nilton Santos. Maurício abriu o placar para o Colorado e Victor Sá, Nico Hernández (contra) e Luis Henrique deram a vitória ao time da casa.

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Santos, nesse domingo (13), o Fortaleza ultrapassou o Colorado na tabela de classificação, fazendo com que o time gaúcho perdesse uma posição no torneio.

Pelo Brasileirão, o Colorado volta a campo no sábado (19), contra o Fortaleza, às 16h, no Beira-Rio, pela vigésima rodada. Inicialmente o jogo estava marcado para a segunda-feira (21), às 20h, mas a data foi alterada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por causa das competições sul-americanas. Pelas quartas de final da Libertadores, o Inter vai encarar o Bolívar, da Bolívia, na terça-feira (22), às 19h, em La Paz. A partida de volta será na terça-feira seguinte (29), no Beira-Rio.

Após a derrota para o Botafogo, o técnico Eduardo Coudet falou sobre a atuação do time e sobre o segundo tempo do duelo. “É difícil porque tendo duas competições, temos que tomar decisões. Fizemos um grande primeiro tempo, mas não podíamos ter deixado cair na segunda etapa”, disse.

O comandante do time gaúcho também comentou sobre o próximo confronto na Libertadores, contra o Bolívar. “Temos que encontrar uma maneira de como não chegar cansados a um jogo muito importante e que vai exigir muito, inclusive com a altitude. (…) A realidade é que a fase na Libertadores é o mais importante que temos para jogar. Vamos ver quem chega bem ao sábado, sabendo que temos que jogar na terça em La Paz”, afirmou Coudet.

Ao falar da chegada do lateral espanhol Hugo Mallo, o treinador disse que o jogador também poderá ser utilizado na zaga. “É um lateral que também pode jogar de zagueiro e vai complementar o grupo.”

Ao ser questionado sobre o momento do Inter no Brasileirão, Coudet falou sobre a força que o time tem jogando no Beira-Rio. “Temos a obrigação de ganhar em casa. Temos que voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro”, disse.

Semana livre

Pela segunda vez desde a chegada de Eduardo Coudet ao Beira-Rio, o Inter se depara com uma semana livre para trabalhar. Depois de visitar o Botafogo, no sábado (12/08), pelo Brasileirão, o Colorado voltará a campo somente no próximo sábado, dentro de casa, diante do Fortaleza. Nesta segunda-feira (14), o elenco se reapresenta no CT Parque Gigante.

A semana sem jogos antecede nova maratona no calendário do Inter, que disputará, ainda em agosto, mais quatro partidas – duas pela Libertadores e outras duas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Confira a agenda do Inter até o final do mês:

– 19/08 (SÁB): 16h – Internacional x Fortaleza – Beira-Rio – Brasileirão;

– 22/08 (TER): 19h – Bolívar-BOL x Internacional – Hernando Siles – Libertadores;

– 26/08 (SÁB): 18h30min – Flamengo x Internacional – Maracanã – Brasileirão;

– 29/08 (TER): 19h – Internacional x Bolívar-BOL Beira-Rio – Libertadores.

