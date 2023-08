Inter Inter tem semana livre para trabalhar

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A semana sem jogos antecede nova maratona no calendário do Inter, que disputará, ainda em agosto, mais quatro partidas Foto: Ricardo Duarte/Inter Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela segunda vez desde a chegada de Eduardo Coudet ao Beira-Rio, o Inter se depara com uma semana livre para trabalhar. Depois de visitar o Botafogo, no sábado (12), pelo Brasileirão, o Colorado voltará a campo somente no próximo dia 19, dentro de casa, diante do Fortaleza. Artigo raro no calendário colorado, o período será aproveitado a partir desta segunda-feira (14), data da reapresentação do elenco no CT Parque Gigante.

A semana sem jogos antecede nova maratona no calendário do Inter, que disputará, ainda em agosto, mais quatro partidas – duas pela Libertadores e outras duas válidas pelo Campeonato Brasileiro. A luta nas quartas de final do continente, inclusive, já tem data para começar: no dia 22, o Colorado visitará o Bolívar-BOL, em La Paz, às 19h.

O Serviço de Jogo para a partida contra o Fortaleza já está aberto. Até terça-feira (15), sócios e sócias Carteira Vermelha, Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho têm exclusividade para confirmar presença, através de Check-In, no duelo que marca a abertura do returno nacional. A partir de então, as modalidades que compram ingresso também poderão garantir lugar no confronto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-tem-semana-livre-para-trabalhar/

Inter tem semana livre para trabalhar

2023-08-14