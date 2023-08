Grêmio Luan comemora reestreia pelo Grêmio e volta aos gramados após nove meses

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Ovacionado pela torcida, o meia-atacante (D) agradeceu o carinho e valorizou poder voltar a atuar após nove meses Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Luan voltou a vestir a camisa do Grêmio. O camisa 7 entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na tarde deste domingo (13), na Arena, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Ovacionado pela torcida, o meia-atacante agradeceu o carinho e valorizou poder voltar a atuar após nove meses. ” Primeiro a felicidade de poder voltar a jogar, é a coisa que mais amo na vida. Feliz de ter voltado para o Grêmio”, disse Luan.

A última partida de Luan havia sido na derrota do Santos para o Botafogo no fim do Brasileirão de 2022. Desde então, não havia jogado. Neste domingo, teve o nome gritado pelos gremistas desde a chegada à Arena e o aquecimento. Entrou aos 41 minutos da etapa final, mas o jogo se prolongou até os 57 minutos.

O Tricolor venceu por 2 a 1 com gols de Bitello e Ferreira, enquanto Cano havia marcado antes para o Fluminense. O Grêmio pulou para a segunda colocação, com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado por Flamengo e palmeiras ainda na rodada. Na próxima quarta, o Grêmio encara o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil com desvantagem de ter perdido na Arena por 2 a 0.

