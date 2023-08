Grêmio Confira o serviço para o clássico GreNal pela Copa do Brasil Sub-20

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Foto: Divulgação

O Grêmio joga na Copa do Brasil Sub-20 nesta terça-feira (15), às 19h15, no Estádio Beira-Rio. O confronto contra o Internacional é válido pela primeira fase da competição em jogo único e eliminatório.

Os torcedores gremistas interessados em acompanhar a partida no estádio poderão adquirir os ingressos de forma online e presencialmente no dia do confronto.

Serviço:

Copa do Brasil Sub-20

15/8 – 19h15 – Internacional x Grêmio – Estádio Beira-Rio

ONLINE: os ingressos podem ser adquiridos de forma on-line, no site do time mandante, do dia 11/08, a partir das 10h, até o dia 15/08, às 20h15.

BILHETERIA: a bilheteria física está instalada no container atrás do Centro de Eventos, com acesso pela Rua Nestor Ludwig, e funcionará apenas no dia do jogo, dia 15/08, das 14h às 20h15.

Por orientação da segurança e da Polícia Militar, os visitantes deverão chegar ao local do jogo com máxima antecedência possível.

O acesso dos visitantes se dará pelo portal localizado na Rua Nestor Ludwig (entrada sinalizada como de serviço/visitante).

