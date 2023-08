Política Lula embarca para o Paraguai e participa da posse do presidente Santiago Peña

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

A ida de Lula (foto) à posse é um importante aceno do petista à boa relação que vem construindo com Peña, apesar de estarem em lados opostos da política Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil . (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, na tarde desta segunda-feira (14), para Assunção, no Paraguai. Lula tem encontro marcado com o ex-presidente Fernando Lugo. Nesta terça-feira (15), participa da cerimônia de posse de Santiago Peña, eleito em abril.

O encontro com Lugo será privado. O ex-presidente foi o único político de esquerda a governar o país em mais de seis décadas, e sofreu um impeachment em 2012, um ano antes do fim do seu mandato, acusado de “mau desempenho” de suas funções.

Para a posse de Santiago Peña, do Partido Colorado, está prevista a presença de outros chefes de Estado. São esperados Alberto Fernández, da Argentina, Lacalle Pou, do Uruguai, Gabriel Boric, do Chile, além do Rei Felipe VI da Espanha e representantes de São Vicente e Granadinas, Bolívia e Taiwan.

A ida de Lula à posse é um importante aceno do petista à boa relação que vem construindo com Peña, apesar de estarem em lados opostos da política.

O novo presidente paraguaio, conservador de direita, já esteve duas vezes no Brasil para discutir com o presidente brasileiro questões importantes aos dois países, como o tratado de Itaipu, que precisa ser revisto ainda este ano.

Peña chegou a dizer, em entrevistas, que considera Lula um dos líderes globais mais importantes da atualidade e vem pontuando que quer aproveitar ao máximo da boa relação.

No fim de julho, Santiago Peña também manifestou confiança na presidência temporária do Brasil à frente do Mercosul. Ele disse que essa pode ser uma grande oportunidade para os países sul-americanos avançarem em uma agenda de mais integração.

Lula e Peña têm outras pautas importantes em comum, como a segurança nas fronteiras e combate ao contrabando e ao tráfico de drogas, além da relação comercial dos países, visto que o Brasil é o maior parceiro e origem de investimentos estrangeiros para o Paraguai.

Lula embarca para o Paraguai e participa da posse do presidente Santiago Peña

2023-08-14