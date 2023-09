Esporte Após derrota no Brasileirão, Inter inicia os preparativos para as semifinais da Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Atletas focam o treinamento para a Copa Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após perder de 2 a 1 para o Athletico-PR, pelo Brasileirão, nessa quinta-feira, o Inter volta a treinar com foco total para as semifinais da Libertadores da América. O time gaúcho quer virar a página e concentrar atenções para a próxima quarta-feira (27), quando entra em campo para um jogo decisivo pelo torneio continental. O Colorado enfrenta o Fluminense no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30.

O primeiro treinamento visando o jogo na capital carioca foi realizado no início da tarde dessa sexta-feira (22). A delegação colorada voltou de Curitiba (PR) e foi direto ao CT Parque Gigante para começar os trabalhos. A primeira parte das atividades foi aberta para a imprensa.

Os jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Athletico na quinta foram ao campo para treinar com bola. O treinador Eduardo Coudet – junto da sua comissão – comandou exercícios técnicos e táticos. Já o restante do elenco realizou atividades físicas e regenerativas.

Depois de concluir o primeiro treinamento para enfrentar o Fluminense, a equipe tem mais quatro dias de trabalho pela frente até o dia do embate com a equipe carioca. O duelo de volta entre os dois times acontece na semana seguinte no Estádio Beira-Rio.

Pelo Brasileirão, o Inter vota a jogar no dia 30 de setembro, em casa, contra o Atlético-MG.

