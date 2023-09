Mundo Mistério: saiba o que pode estar por trás dos desaparecimentos de autoridades na China

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

O último a desaparecer foi o ministro da Defesa da China, Li Shangfu. (Foto: Reprodução)

O que está acontecendo na China? O país que tem tentado apresentar-se ao mundo como uma alternativa atraente à democracia de estilo ocidental parece o palco de uma sinistra peça de mistério, com personagens importantes desaparecendo e funcionários do governo agindo como se nada de anormal estivesse acontecendo.

Mas isso não é normal. Ou talvez seja: os desaparecimentos inexplicáveis são uma característica das autocracias repressivas.

O último a desaparecer foi o ministro da Defesa da China, Li Shangfu. O general do Exército de Libertação Popular (ELP) tornou-se chefe da pasta há seis meses. Agora, ninguém parece saber onde ele está. Sua última aparição pública foi em agosto.

Questionado sobre o mistério, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores respondeu: “Não tenho conhecimento da situação”.

Ninguém está zombando abertamente das declarações obviamente falsas e dos acontecimentos estranhos, exceto talvez o embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, que é alegremente sarcástico no X, antigo Twitter, perseguindo implacavelmente os chineses.

“Algo está podre no Estado da Dinamarca”, escreveu ele, fazendo citação à peça Hamlet, de Shakespeare, sobre os acontecimentos suspeitos.

Em outra publicação, escreveu: “A formação do gabinete do presidente Xi [Jinping] assemelha-se agora ao romance de Agatha Christie ‘E então não havia nenhum’”, enumerando a meia dúzia de altos funcionários cujos destinos são agora um enigma.

Quando o ministro da Defesa desistiu de uma viagem programada ao Vietnã no início deste mês, Pequim disse aos que Li tinha um “problema de saúde”.

Também enfrentando problemas de “saúde” quando desapareceu durante o verão, estava o então ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang. Ele, que já havia servido como embaixador nos EUA, foi escolhido a dedo para o poderoso cargo pelo líder chinês Xi Jinping em dezembro. Seis meses depois, ele também desapareceu. Um mês depois, foi substituído por seu antecessor, Wang Yi.

Mais tarde, as autoridades chinesas foram informadas de que Qi foi demitido por “questões de estilo de vida”, um eufemismo para má conduta sexual. Ele teria tido um caso extraconjugal durante seu tempo em Washington, informou o Wall Street Journal.

E, no entanto, as múltiplas demissões no alto escalão durante um período tão curto sugerem que esta explicação pode não conta toda a história.

A turbulência não se limita aos ministros do governo. Nos últimos meses, Pequim também demitiu dois generais responsáveis pela Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular, que supervisiona o arsenal nuclear da China.

A turbulência nos escalões superiores não transmite a estabilidade e o controle confiante que Xi Jinping tem procurado retratar no seu governo.

Xi, que conseguiu tornar-se o líder mais poderoso da China desde Mao Zedong, e um dos mais repressivos, é promovido como um líder quase infalível pelos meios de comunicação estatais.

A destituição de Li Shangfu, ex-ministro da Defesa, segundo diversas fontes, faz parte de uma campanha para erradicar a corrupção. O seu trabalho anterior foi em compras militares, um segmento assolado pela corrupção. O Wall Street Journal informou que Li foi levado para interrogatório pelas autoridades.

Mas as campanhas anticorrupção são um álibi ideal para a repressão política e, no mundo opaco do regime da China, sem explicação oficial, há muita coisa que não passa despercebida.

A revolta e a repressão em curso podem ajudar a explicar a curiosa ausência do presidente nos principais eventos internacionais recentemente.

Ele faltou à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) desta semana e não compareceu à cúpula do G20, um evento em que participou durante mais de uma década.

Quando questionado sobre a ausência do líder chinês, o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, disse que Xi “está muito ocupado agora”. De fato.

Não era para ser assim. No Congresso do Partido Comunista Chinês do ano passado, Xi consolidou a sua posição como homem forte de Pequim. Em vez de renunciar ao poder após dois mandatos completos de cinco anos, como fizeram quase todos os líderes de topo recentes, foi eleito para um terceiro mandato.

Anteriormente, a legislatura havia abolido os limites do mandato presidencial, permitindo-lhe permanecer no poder pelo resto da vida.

Em uma arrepiante demonstração de crueldade, Xi Jinping fez com que o seu antecessor, Hu Jintao, outrora o homem mais poderoso da China, fosse removido à força do salão do Congresso. Xi, sentado ao lado de Hu, olhou impassível.

Apenas dois meses após a apoteose do atual presidente, “as nuvens se acumularam”. A sua política Covid-Zero, que manteve o país em confinamento muito depois de o mundo ter retomado diversas operações, revelou-se desastrosa, desencadeando protestos massivos, que incluíram apelos abertos à mudança política.

É um momento de tensão em Pequim. E quando os autocratas sentem a pressão, eles flexionam os músculos.

“Desaparecimentos” não são novidade. O regime já demonstrou que não permitirá que ninguém se torne muito poderoso ou proeminente.

