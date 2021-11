Esporte Após derrota para a Sérvia nas Eliminatórias da Europa, Cristiano Ronaldo aposta na classificação de Portugal para a Copa do Mundo

Jogador de quase 37 anos. (Foto: Divulgação/Uefa)

Após a derrota de Portugal em casa para a Sérvia por 2 a 1 nas Eliminatórias europeias da Copa de 2022, no último domingo (14), o atacante Cristiano Ronaldo se manifestou sobre o tropeço lusitano. Em publicação nas redes sociais, o astro afirmou que ele e a equipe acreditam na classificação para o Mundial do Qatar.

“Esse esporte chamado futebol já nos mostrou diversas vezes que os caminhos mais sinuosos são os os que nos levam aos desfechos mais desejados”, postou o craque, que completará 37 anos em fevereiro.

Ele acrescentou: “O resultado de ontem foi duro, mas não o suficiente para nos abater. O objetivo de marcar presença no Mundial de 2022 continua vivo e sabemos o que temos que fazer para chegar até lá. Sem desculpas. Portugal rumo ao Qatar”.

A equipe sob o comando de Fernando Santos entrou no confronto precisando apenas de um empate para conquistar uma vaga no maior torneio de Seleções do planeta. No entanto, Tadic e Mitrovic marcaram os gols da vitória para o país dos Balcãs, resultado que garantiu a classificação do time de Dragan Stojković.

Os lusos saíram na frente contra a Sérvia logo no primeiro minuto, com o gol do meia Renato Sanches. Mas o time sofreu o empate aos 32 minutos, após Tadic balançar as redes. A virada sérvia aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, no gol de cabeça de Mitrovic.

Para Portugal, sobrou a repescagem. O time lusitano entra como cabeça-de-chave nos confrontos mata-mata e evita adversários como Suécia, Rússia e Polônia. Os lusos podem enfrentar Escócia, Macedônia do Norte, Áustria, República Tcheca, Finlândia/Ucrânia ou Turquia/Noruega/Holanda.

O sorteio da chave será no dia 26 de novembro, em Zurique. O regulamento prevê que 12 seleções serão divididas em três grupos com quatro cada, que disputarão um playoff com semifinais e final. Esses confrontos estão marcados para o fim de março de 2022.

Atrito negado pelo técnico

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Fernando Santos foi questionado sobre uma suposta reação negativa de Cristiano Ronaldo quando foi cumprimentá-lo no campo.

“Ninguém estava a explicar nada”, garantiu. “Cristiano estava a dizer ao outro fulano que lá na Sérvia tinha marcado um gol no último minuto mas o árbitro não contou. Era o que ele estava a dizer nesse momento. Não era tema para agora estarmos ali no campo a dizer que lá marcamos um gol e que o árbitro não marcou, mas é o desabafo dele.”

Ainda de acordo com o treinador, trata-se de algo normal. “Agora ninguém vai a seguir a um jogo explicar o que aconteceu ou não aconteceu. Fui para levantar a cabeça dos jogadores, em referência ao empate de 2 a 2 em Belgrado.

“Entramos bem contra a Sérvia, pressionamos, fizemos gol”, comentou em relação à derrota deste fim de semana. “Depois começamos a não ter bola, a baixar as linhas e a chegar atrasados. Tivemos sempre muitas dificuldades. Tentei, os jogadores tentaram, lutaram. A responsabilidade é minha. A mensagem não era para jogarmos assim. Se fosse para empatar não teríamos jogado assim.”

