Esporte Após receber joelhada, lutador de MMA passa por cirurgia para remover testículo

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Christian Lohsen sofreu joelhada acidental na virilha durante treinamento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Profissional de MMA (artes marciais mistas, na sigla em inglês), o lutador norte-americano Christian Lohsen anunciou nas redes sociais que foi submetido a uma cirurgia. Ele recebeu acidentalmente de um colega, durante um treinamento, uma forte joelhada na região da virilha. Resultado: a perda de um dos testículos.

Com nove vitórias e duas derrotas no currículo, Lohsen relatou o prejuízo em seu perfil no Instagram: “Não recomendo a ninguém que passe por isso. A noite passada foi difícil… durante um acidente de treinamento, meu testículo esquerdo se rompeu por uma joelhada, o que levou à cirurgia para remoção.”

A perda poderia ter sido ainda maior, conforme explica o próprio lutador. Segundo informou a equipe médica que o atendeu, o lutador não deve ter problemas caso tenha o desejo de ter filhos, uma vez que o testículo direito não foi lesionado e continua produzindo testosterona.

“Estou bem em casa, estou descansando e a operação correu bem”, relatou de forma bem humorada o norte-americano. “O médico disse que não vou perder testosterona ou a capacidade de ter filhos por causa disso. Se eu perder o outro, por outro lado, é outra história. Então, de agora em diante, se você me bater no meu último testículo, não somos amigos”.

Esporte

As artes marciais mistas consistem em uma modalidade esportiva de combate que inclui tanto golpes de combate em pé quanto técnicas de luta ao chão. Podem ser praticadas como esporte de contato para fins de treinamento ou competição, sempre com o enfrentamento de dois concorrentes.

A principal característica do MMA é a liberdade de utilização de uma grande variedade de técnicas permitidas de artes marciais. Isso inclui golpes com punhos, pés, cotovelos e joelhos, além de técnicas de imobilização (alavancas etc.) e de finalização (como chave-de-braço, “estrangulamento” e outras).

Como regras gerais, pode-se mencionar o uso obrigatório de coquilhas (para evitar impactos na região genital), luvas-de-dedo fornecidas pelo evento e protetor bucal. Também tem por base a divisão dos lutadores por categorias de peso semelhantes às de esportes como o boxe. Além disso, são permitidas joelheiras, tornozeleiras e bandagem para tornozelos.

Lutadores que não demonstrarem agressividade ou combatividade, serão advertidos e a luta reiniciada. Dentre as organizações responsáveis pelos torneios de artes marciais mistas, as principais são o Ultimate Fighting Championship (UFC) e o extinto Pride Fighting Championships.

