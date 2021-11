Esporte Lewis Hamilton reduz distância para Max Verstappen após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Veja como está a classificação

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Torcedores brasileiros vibraram com a vitória do britânico em Interlagos Foto: Reprodução/Twitter Holandês (E) e britânico (D) lideram o Mundial de pilotos. (Foto: EBC) Foto: Reprodução/Twitter

A vitória do piloto inglês Lewis Hamilton (escuderia Mercedes) no Grande Prêmio de São Paulo a Fórmula 1, na tarde de domingo (14), encurtou para 14 pontos a distância entre ele o holandês Max Verstappen (equipe Red Bull), o líder do torneio até agora. São 318.5 pontos, contra 332.5 do rival.

Ele tem agora as três últimas corridas deste ano para tentar seu oitavo troféu, que o isolaria como o maior campeão da história da modalidade. Todas as provas serão disputadas no Oriente Médio: Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi.

De volta ao pódio, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) praticamente se consolida no terceiro lugar do campeonato, chegando aos 203 e abrindo 25 à frente do mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quarto colocado.

Na disputa pelo top-5 do Mundial de Pilotos, Lando Norris segue perdendo força. Com o 10º lugar no Brasil, o inglês da McLaren vê Charles Leclerc se aproximando. O monegasco da Ferrari tem 148 tentos, apenas 3 a menos que o dono do carro #4. Companheiro de Charles em Maranello, Carlos Sainz surge em 7º com 139.5

No Mundial de Construtores, a Mercedes conseguiu abrir distância para a Red Bull novamente, alcançando 521.5 com o pódio duplo, enquanto o time austríaco está 11 pontos atrás. Na batalha pelo top-3, a Ferrari soma gordura, alcançando 287.5 contra 256 da rival McLaren.

E na disputa pelo quinto lugar, Alpine e AlphaTauri estão empatadas com 112 pontos. Os franceses levam vantagem no critério de desempate pela vitória de Esteban Ocon na Hungria.

Relembre a corrida

Após largar na décima posição, Lewis Hamilton, venceu o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, disputado neste domingo (14) no autódromo de Interlagos. O heptacampeão mundial comemorou o resultado com a bandeira do Brasil e ouviu da torcida gritos em homenagem a Ayrton Senna (1960-1994), de quem é fã.

Os dois líderes do campeonato tiveram uma ótima largada. Partindo na segunda posição do grid, Verstappen ultrapassou Valtteri Bottas na primeira curva e assumiu a ponta. Já Hamilton pulou do décimo para o sexto lugar na primeira volta.

Na sétima, quando o safety car entrou na pista após um pequeno acidente, o britânico já estava em terceiro, atrás só de Verstappen e Sergio Pérez.

O ataque de Hamilton em busca da segunda colocação veio na 18ª volta. O piloto da Mercedes ultrapassou Pérez por fora no final da reta dos boxes, e levou o troco, também por fora, na descida do lago.

Na volta seguinte, o britânico voltou à carga sobre o mexicano, ultrapassou na reta principal e dessa vez abriu vantagem na sequência, sem dar chance de perder mais a posição.

Após Verstappen e Hamilton permaneceram em uma distância entre 2 e 3 segundos durante várias voltas, o aguardado encontro entre os dois líderes veio na 47ª, após paradas nos boxes.

Hamilton encostou perto do lago, abriu a asa e chegou a iniciar a ultrapassagem. Verstappen forçou o traçado para o lado, e a Red Bull e a Mercedes acabaram saindo da pista por um tempo.

O incidente chegou a ser investigado pela direção de prova mas, após alguns minutos de expectativa, nada foi detecado de irregular e o jogo seguiu.

Na 59ª volta, no entanto, não foi possível segurar. Hamilton tentou um primeiro ataque na reta dos boxes, encostou de vez, abriu a asa na reta oposta e fez a ultrapassagem por fora antes da curva. Daí para diante, manteve o posto.

