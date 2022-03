Mundo Após desafiar Vladimir Putin, Netflix paralisa produções originais russas

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A empresa não deu estimativa para que os projetos voltem para a fase de desenvolvimento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Netflix anunciou nesta semana que decidiu suspender a produção de quatro séries e filmes originais russos que já estavam em desenvolvimento. A iniciativa é uma resposta à invasão das tropas militares russas na Ucrânia na semana passada.

Atualmente, o streaming estava produzindo a sua segunda série russa, um suspense dirigido por Dasha Zhuk. A primeira produção, Anna K, foi gravada no ano passado, mas ainda está em pós-produção. A empresa não deu estimativa para que os projetos voltem para a fase de desenvolvimento.

Outros estúdios também suspenderam seu calendário de lançamentos no país, incluindo a Disney, com Red: Crescer é uma Fera, Warner Bros., com The Batman, a Paramount, com A Cidade Perdida e a Sony, com Morbius. No cenário das premiações, o Festival de Cannes anunciou que não deve receber delegações russas na edição deste ano.

No mundo da música, inúmeros artistas cancelaram shows no país, incluindo Green Day, Iron Maiden, Iggy Pop, Eurovision, Louis Tomlinson, The Killers e Nick Cave.

O conflito nas telas

O conflito entre Rússia e Ucrânia não é claro para todos. Dessa forma, veja abaixo uma relação de produções que retratam de maneira ímpar as tensões e os confrontos econômicos que levaram à tensão entre Rússia e Ucrânia.

Diante dos atuais acontecimentos, acaba sendo fácil se perder frente a tantas nuances, que nos levam a séculos atrás e acontecimentos pouco conhecidos e outros que foram marcantes para a história da humanidade.

Entender o conflito e a história de ambos os países é fundamental nesse momento em que estamos próximos de uma possível guerra de proporções mundiais, na qual a Rússia detém de um poderoso arsenal nuclear.

1-Catarina, A Grande

Catarina, A Grande é uma minissérie de 2019 que retrata o reestabelecimento do Império russo, no século dezoito, nos últimos anos de governo da monarca Catarina que, ao lado de seu amado, traça um plano que leva a expansão do território russo sobre áreas ucranianas, mais especificamente na região da Crimeia, ponto estratégico para ambos os países.

A Crimeia hoje está sob domínio russo novamente desde 2014 após invasão e anexação à Rússia. Apesar de ter sido mundialmente condenada pela atitude, a Rússia alega que a região apresenta fortes laços culturais e igualmente históricos com o povo russo.

2-Chernobyl

Chernobyl é uma série premiada que retrata exatamente como a burocracia russa tentou esconder os impactos no local e mais especificamente os riscos decorrentes dos altos níveis de radiação liberados em Chernobyl. Hoje, Chernobyl é uma cidade-fantasma que está há aproximadamente noventa quilômetros da capital ucraniana, Kriev.

O acidente nuclear em Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986 após explosão de um reator, o que tornou o local inabitado.

3-O Senhor das Armas

O filme é de 2005 e retrata perfeitamente o ambiente que ficou após o fim da Guerra Fria, na área que pertencia à União Soviética, atual Rússia. No filme, o personagem interpretado por Nicolas Cage se aproveita das armas abandonadas no local para fazer comércio, o que traz para o espectador uma visão de como a guerra pode ser lucrativa, desde que você esteja do lado certo.

Isso porque o personagem de Cage, que corresponde a um traficante de armas ucraniano começa a fazer dinheiro se aproveitando do crescimento do terrorismo, assim como da queda e do colapso da União Soviética, bem como do fim da Guerra Fria.

4-As Testemunhas de Putin

Por falar em Putin, As Testemunhas de Putin é um documentário de 2018 que permite conhecer como o ex-agente de espionagem ascendeu ao controle político e é hoje o presidente de uma das nações com o maior poder de armamento nuclear do mundo. Dirigido por Vitaly Mansky, o documentário não fica apenas no raso e traz detalhes de toda a trajetória de Putin, que é o líder russo desde 1999.

5-Bad Roads

Bad Roads é um filme comovente de 2020 que vai além do cenário de conflito entre ambos os países e traz histórias de pessoas que estão submersas nesse confronto. O filme traz ao espectador a história de quatro personagens que permeiam as estradas de Donbass, que faz fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O filme perpassa a história dessas pessoas no momento em que o conflito ocorre sem que chame a atenção do mundo como agora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo