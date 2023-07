Política Após desentendimento sobre a reforma tributária, governador de São Paulo diz que sempre será leal a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Está tudo bem. Sempre serei leal ao presidente e sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele", disse Tarcísio de Freitas (D) Foto: Reprodução/Twitter "Está tudo bem. Sempre serei leal ao presidente e sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele", disse Tarcísio de Freitas (D). (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que “sempre será leal” ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada após um desentendimento entre os dois, na semana passada, sobre a reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

“O presidente é um grande amigo. A gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá sempre concordar em tudo. Está tudo bem. Sempre serei leal ao presidente e sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele”, disse Tarcísio durante um evento em comemoração à Revolução de 1932 no sábado (8), em São Paulo.

Durante uma reunião com a bancada do PL no Congresso sobre o tema, na quinta-feira (6), em Brasília, o ex-ministro de Bolsonaro apoiou a aprovação do texto. O ex-presidente interrompeu a fala do aliado e pressionou os parlamentares do partido a se manifestarem pelo adiamento da votação ou votarem contra a proposta. Após o episódio, os dois se encontraram para conversar na sexta-feira (7).

A reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 382 votos a favor e 118 contra no primeiro turno e 375 votos favoráveis e 113 contrários no segundo. A votação foi concluída na madrugada de sexta.

Embora tenha votado majoritariamente contra o projeto, o PL deu 20 votos a favor da aprovação no primeiro turno e 18 no segundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-desentendimento-sobre-a-reforma-tributaria-governador-de-sao-paulo-diz-que-sempre-sera-leal-a-bolsonaro/

Após desentendimento sobre a reforma tributária, governador de São Paulo diz que sempre será leal a Bolsonaro

2023-07-09