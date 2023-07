Mundo Comando Central dos Estados Unidos mata líder do Estado Islâmico na Síria

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O grupo terrorista já chegou a controlar um terço do Iraque e da Síria Foto: Reprodução O grupo terrorista já chegou a controlar um terço do Iraque e da Síria. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comando Central dos Estados Unidos informou neste domingo (9) que realizou um ataque com drones que matou um líder do Estado Islâmico no Leste da Síria. A ação ocorreu na sexta-feira (7).

“O Comando Central dos Estados realizou um ataque na Síria que resultou na morte de Usamah al-Muhajir, um líder do Estado Islâmico no Leste da Síria”, afirmou o comunicado.

No ano passado, Washington intensificou ataques e operações contra integrantes do Estado Islâmico na Síria, matando e prendendo vários de seus líderes que se abrigaram em áreas sob controle rebelde apoiadas pela Turquia. Entre os mortos na ofensiva, está o ex-chefe do grupo terrorista Abu Bakr al Baghdadi, que se declarou o “califa de todos os muçulmanos”. Desde então, a Casa Branca tem como alvo líderes sobreviventes do Estado Islâmico, muitos dos quais teriam planejado ataques no exterior.

Os comandantes militares dos EUA dizem que o Estado Islâmico continua sendo uma ameaça significativa na região, embora suas capacidades tenham sido degradadas. O grupo chegou a controlar um terço do Iraque e da Síria em 2014. Embora tenha sido derrotado em ambos os países, seus militantes continuam realizando ataques insurgentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/comando-central-dos-estados-unidos-mata-lider-do-estado-islamico-na-siria/

Comando Central dos Estados Unidos mata líder do Estado Islâmico na Síria

2023-07-09