Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Fundopem é um programa do governo do Estado de incentivo à indústria cujo apoio ocorre pelo financiamento parcial do ICMS Foto: Divulgação Fundopem é um programa do governo do Estado de incentivo à indústria cujo apoio ocorre pelo financiamento parcial do ICMS. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O Fundopem (Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul) atingiu R$1,7 bilhão em incentivos ao setor privado de janeiro a junho, alcançando, no período, o total de benefícios aprovados em todo o ano passado. O montante contemplou 67 projetos com geração de 1.733 empregos diretos.

O valor foi fechado na reunião do Grupo de Análise Técnica do Sistema Estadual Para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas, que aconteceu na última sexta-feira (7) e aprovou, para julho, mais 11 projetos, totalizando R$ 128,5 milhões em incentivos e 192 empregos diretos.

O Fundopem é um programa do governo do Estado de incentivo à indústria cujo apoio não ocorre pela liberação de recursos financeiros para as empresas, mas pelo financiamento parcial do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incremental devido gerado a partir da sua operação.

O programa foi criado na década de 1970 e passou por revisão em 2021. Atualmente, é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

