Por Marcelo Warth | 9 de julho de 2023

Presidente nacional do PSDB, governador gaúcho participou de um evento do partido em Campo Grande (MS) Foto: PSDB/Divulgação Presidente nacional do PSDB, governador gaúcho participou de um evento do partido em Campo Grande (MS). (Foto: PSDB/Divulgação) Foto: PSDB/Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, afirmou que irá “reconstruir” o partido junto com os filiados que não aceitam o radicalismo e a polarização política.

“Estou percorrendo diversos Estados com os Diálogos Tucanos para ouvir a nossa base, a nossa militância. Vamos reconstruir o PSDB com cada um dos filiados que não aceitam o radicalismo e a polarização”, disse Leite.

As declarações foram dadas no sábado (8), em Campo Grande (MS), durante o evento Diálogos Tucanos, que está percorrendo o País para rediscutir o futuro da legenda. “A gente precisa fortalecer o PSDB porque o Brasil precisa de um partido que aponte um caminho com serenidade, com equilíbrio, com bom senso, que foque em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. Nós estamos na política, e política é atividade para fazer a vida das pessoas melhor e não para tornar a vida delas insuportável, em uma guerra de uns contra os outros”, declarou o governador gaúcho em discurso aos tucanos.

“Eu me vejo em cada um de vocês porque eu participo desse partido desde os meus 16 anos de idade e sou alguém que entende que precisa dar uma contribuição para nossa sociedade, para o País e para fazer com que a vida das pessoas seja melhor”, disse Leite.

O presidente nacional do PSDB também destacou a diversidade da plateia presente no evento do partido na capital do Mato Grosso do Sul. “Vi uma plateia diversa em Campo Grande: jovens, idosos, negros, homens, mulheres, trans, gays, crianças. O PSDB é isso, é respeito, tolerância, diversidade, o Brasil que quer viver em paz e prosperar. O Mato Grosso do Sul, governado pelo PSDB há nove anos, se transformou em um exemplo.” (Marcelo Warth)

