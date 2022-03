Inter Após despedida do Gauchão, elenco do Inter volta aos treinos com foco no Brasileirão e na Sul-Americana

24 de março de 2022

O grupo colorado terá praticamente duas semanas de treinamentos pela frente antes da estreia nas próximas competições do ano. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O confronto de volta das semifinais do Gauchão de 2022, disputado na Arena na última quarta-feira (23), acabou com a vitória de 1 a 0 do Inter sobre o Grêmio. A partida contou com gol de Taison, o que foi insuficiente para reverter a desvantagem da ida, quando o Colorado perdeu de 3 a 0 para o Tricolor. Agora, o Colorado volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio no qual estreará, em abril, contra o Atlético-MG.

O grupo colorado terá praticamente duas semanas de treinamentos pela frente antes da estreia nas próximas competições do ano. A Copa Sul-Americana será o primeiro compromisso, com o sorteio dos grupos sendo realizado nesta sexta-feira (25). Depois inicia o Brasileirão, e a equipe abrirá o campeonato contra o clube mineiro, atual campeão do torneio.

Nas atividades desta quinta-feira (24), no CT Parque Gigante, o treinador Alexander Medina dividiu o grupo em dois. Quem atuou na vitória na Arena ficou na academia realizando exercícios físicos e regenerativos, após realizou um treino leve no campo. O restante do elenco foi ao gramado para trabalhos técnicos com bola. O próximo treino do Inter está marcado para a manhã desta sexta-feira (25).

Após o Grenal, o técnico Alexander Medina se manifestou: “Os dirigentes me deram tranquilidade para trabalhar, para seguir com este projeto. Creio que, nos três jogos, mostramos um pouco do que queremos. Contudo, em um não tivemos o resultado.”

Sobre pressão que vem sofrendo, Medina afirmou: “Obviamente existe uma pressão, pelo tamanho do Inter. Não estou surpreso com isso. Temos que seguir trabalhando neste processo. Vencemos dois clássicos com autoridade, e perdemos um por erros pontuais.”

