Política Ministério Público Federal abre investigação sobre suposta interferência de pastores no MEC

24 de março de 2022

Equipes vão verificar se "fluxo de liberação de verbas" do FNDE atendeu ou não a critérios técnicos e ordem de prioridade. Áudios apontam suposto favorecimento a prefeitos indicados por pastores. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Equipes vão verificar se "fluxo de liberação de verbas" do FNDE atendeu ou não a critérios técnicos e ordem de prioridade. Áudios apontam suposto favorecimento a prefeitos indicados por pastores. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) abriu nesta quinta-feira (24) uma investigação para apurar suspeitas de favorecimento aos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos na liberação de recursos do Ministério da Educação (MEC) e uma possível falta de critérios técnicos no fluxo de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao MEC.

A decisão ocorreu a partir da representação do deputado federal Ivan Valente (PSol-SP), que também pediu investigação sobre possível prática de improbidade administrativa do ministro Milton Ribeiro por suposto favorecimento aos pastores. Essa parte ainda não foi decidida.

“Determino a instauração de procedimento preparatório para apurar supostas irregularidades no fluxo de liberação de verbas do FNDE (não atendimento a critérios técnicos ou à ordem de prioridade de pagamentos antigos), possíveis fragilidades dos controles administrativos aplicáveis aos recursos destinados aos programas do órgão e possível inefetividade de planejamento orçamentário das ações do MEC/FNDE”, escreveu a procuradora Luciana Loureiro, ao abrir a investigação. O “procedimento preparatório” é uma etapa anterior ao inquérito civil.

Áudios

Em áudios sobre o papel de pastores na destinação de verbas da pasta, revelados pelo jornal Folha de S.Paulo, Ribeiro confirma o direcionamento e afirma que faz isso a pedido do presidente Bolsonaro. Os pastores beneficiados não têm cargo e atuam em esquema informal de obtenção de verbas do Ministério da Educação.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, declara o ministro na conversa em que participaram prefeitos e os dois religiosos. Os recursos são geridos pelo FNDE, órgão vinculado ao MEC e controlado por políticos do Centrão.

A Comissão de Educação do Senado convidou, nesta quinta-feira (24), o ministro Milton Ribeiro para explicar o suposto favorecimento a pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe da pasta deve comparecer ao colegiado na próxima quinta-feira (31). Os pastores também foram convidados e devem ir à Casa posteriormente.

