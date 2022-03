Polícia Mais de 60 mil reais e duas armas de fogo falsas são apreendidos na BR-290

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O dinheiro e as armas estavam escondidos no painel de um Palio. Foto: PRF/Divulgação O dinheiro e as armas estavam escondidos no painel de um Palio. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta quinta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 60 mil reais e duas armas de fogo falsas sendo transportados em um compartimento secreto no painel de um carro. A abordagem ocorreu na BR-290 em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Palio com placas de Vale Verde (RS). Durante as buscas no veículo, os policiais descobriram um compartimento secreto no painel do carro que era acionado eletronicamente.

O motorista de 21 anos, com passagem por porte ilegal de arma de fogo, estava acompanhado de uma mulher de 20 anos, sem antecedentes, sendo ambos de Sapucaia do Sul (RS).

Eles confessaram que receberiam 3 mil reais para transportar os materiais do Uruguai até Porto Alegre.

O casal foi encaminhado para a polícia judiciária local para o registro do fato. O dinheiro sem comprovação de origem, as armas e o veículo foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia