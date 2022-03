Política Após determinação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, Polícia Federal instala tornozeleira eletrônica em Daniel Silveira

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Silveira compareceu à Superintendência Regional da PF no Distrito Federal nesta tarde de quinta-feira Foto: Câmara dos Deputados Silveira compareceu à Superintendência Regional da PF no Distrito Federal nesta tarde de quinta-feira (Foto: Câmara dos Deputados) Foto: Câmara dos Deputados

A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta quinta-feira (31) a medida cautelar, determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, e instalou a tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ).

Silveira compareceu à Superintendência Regional da PF no Distrito Federal nesta tarde de quinta-feira. Mais cedo, Moraes havia determinado que o equipamento fosse instalado até às 15 horas.

“A instalação do equipamento de monitoramento eletrônico no réu DANIEL SILVEIRA, nos termos da medida cautelar imposta por meio das decisões de 25/3/2022 e 30/3/2022, deverá ser realizada no dia de hoje, 31/3/2022, as 15h00, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal”, diz trecho do despacho de Moraes.

Após a instalação, o parlamentar falou com os jornalistas. Segundo ele, a tornozeleira foi colocada de “forma irregular”. “Não existe defesa, existe acusação. Não cabe recurso ao ministro Alexandre de Moraes. Ele simplesmente ignora”, disse o deputado.

O monitoramento eletrônico foi instalado na perna esquerda. “Eu coloquei nessa perna porque tudo de ruim é na esquerda”. “Pode filmar, tirar foto, pra ele não dizer que violei nada. Anota o número de série.”

