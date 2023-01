Mundo Após dias de negociações, Kevin McCarthy é eleito presidente da Câmara dos Estados Unidos

7 de janeiro de 2023

Kevin tem extensa carreira política e foi apoiado por Donald Trump para assumir o cargo.

Após cinco dias de votação e 14 rodadas fracassadas, o líder republicano Kevin McCarthy conseguiu se eleger presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na madrugada desse sábado (7). A vitória veio somente na 15ª rodada, depois que ele convenceu um número suficiente de radicais de seu próprio partido que se recusaram a apoiá-lo e alcançou 216 votos favoráveis, encerrando um impasse que se arrastou por quase uma semana, o mais longo desde 1859, e que paralisou a Câmara.

O líder republicano conseguiu convencer a maioria dos rebeldes após uma série de concessões que diminuem sensivelmente o poder do presidente da Câmara americana. Assim, ele abriu caminho para a vitória e conquistou um contingente considerável de legisladores ultraconservadores (15 dos 21 republicanos que desertaram) nas 12ª e 13ª votações no início do dia.

Em seguida, pressionou os remanescentes em busca de mais convertidos na penúltima sessão, que foi marcada por tensões entre McCarthy e o conservador radical Matt Gaetz. Isso porque o deputado da Flórida frustrou a eleição do colega de partido na 14ª votação ao decidir se abster quando o legislador da Califórnia estava perto da vitória com um voto restante. Com isso, os deputados seguiram para 15ª rodada, quando só então McCarthy foi eleito.

Mais cedo, na tentativa de obter apoios, McCarthy ofereceu reduzir de cinco para um o número de membros necessários para patrocinar uma resolução para forçar uma votação para destituir o presidente – uma mudança que o republicano da Califórnia havia dito anteriormente que não aceitaria. McCarthy também expressou vontade de colocar mais membros conservadores na Comissão de Regras da Câmara, que debate uma legislação antes de ser levada ao plenário.

Com o resultado da eleição, McCarthy discursou durante a abertura oficial da 118ª legislatura do Congresso. A Câmara dos EUA iniciou uma nova etapa na manhã deste sábado, após impasse que paralisou as atividades da Casa por quase uma semana. A nomeação do presidente da Câmara deste ano foi a primeira em mais de 160 anos a exigir várias rodadas de votação.

Na última semana, sem eleger o presidente, os novos deputados não puderam ser empossados e todos os ritos legislativos, da aprovação de leis à instauração de comissões, ficaram suspensos. Na prática, a Câmara não funcionaria enquanto o impasse não fosse solucionado. Por isso, logo após o resultado da votação que elegeu o novo presidente, os legisladores, incluindo o próprio McCarthy, tomaram posse.

No entanto, as regras que irão conduzir o funcionamento da Câmara dos Representantes ainda não foram aprovadas. Os deputados anunciaram que esperariam até segunda-feira para considerar o pacote de normas, que deve consagrar muitos dos compromissos que o líder republicano fez para ganhar a votação. A sessão foi suspensa e deve ser retomada às 17h (horário local) de segunda-feira.

Tensão

O caminho de McCarthy foi estreito até o fim; apenas alguns dos seis redutos restantes foram vistos como abertos a novas negociações. Sem votos de sobra, ele chamou dois apoiadores de volta a Washington para dar votos críticos a seu favor: os deputados Ken Buck, do Colorado, e Wesley Hunt, do Texas – que havia voltado para casa para ficar com sua esposa após a hospitalização dela por complicações no nascimento prematuro de seu filho esta semana.

À medida que a 14ª votação se estendia noite adentro, a deputada Lauren Boebert, do Colorado, uma forte resistência que havia dito que nunca voltaria McCarthy, eliminou um obstáculo à sua eleição votando “presente”. Mas, logo depois das 23h da noite de sexta-feira, McCarthy ficou com um voto a menos do que precisava para fechar o acordo.

O deputado eleito Eli Crane, do Arizona, e o deputado Matt Rosendale, de Montana – os dois redutos que pareciam mais propensos a se mudar – votaram contra ele, deixando seu destino nas mãos de seu principal algoz, o deputado Matt Gaetz, da Flórida. Gaetz inicialmente não votou quando seu nome foi chamado. Em vez disso, ele esperou até o final da chamada para se abster. Os republicanos aplaudiram, mas não foi o suficiente. McCarthy precisava de um “sim”.

O líder republicano, que raramente se movia de seu assento durante os dias de votação, abordou Gaetz e Boebert em seus assentos e parecia estar implorando para que mudassem seus votos, seu sorriso característico apagado de seu rosto. A certa altura, o deputado Mike Rogers tentou atacar Gaetz, sendo impedido por um de seus colegas.

Gaetz recusou-se a ceder e os aliados de McCarthy moveram-se para adiar a Câmara até segunda-feira, desanimados após uma derrota que não haviam previsto. Mas, enquanto a votação estava sendo computada, parecia haver um avanço. Os republicanos rapidamente mudaram seus votos para se opor ao adiamento e procederam a uma 15ª votação do orador, que terminou bem depois da meia-noite.

No final, Crane, o deputado Andy Biggs, do Arizona, e o deputado Bob Good, da Virgínia, mudaram seus votos para abstenção, abrindo caminho para McCarthy finalmente ganhar o cargo que há tanto tempo o iludiu. Gaetz novamente se absteve. A contagem final ficou 216 votos para McCarthy contra 212 para o deputado Hakeem Jeffries, de Nova York, o líder democrata. Houve ainda seis abstenções, todas de republicanos.

A votação da última sexta, que acabou se estendendo para esse sábado, também coincidiu com o aniversário de dois anos do ataque ao Capitólio. Democratas aproveitaram a ocasião para criticar os republicanos e vincular o impasse atual ao radicalismo dos partidários do ex-presidente Donald Trump durante a invasão.

