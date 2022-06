Brasil Após dois anos, Parada do Orgulho LGBT+ volta à avenida Paulista neste domingo em SP

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Serão 19 carros no desfile, que começa ao meio-dia e tem como tema "Vote com Orgulho – por uma política que representa", visando reafirmar o compromisso da comunidade na luta por políticas afirmativas para este público. Foto: Reprodução Serão 19 carros no desfile, que começa ao meio-dia e tem como tema 'Vote com Orgulho – por uma política que representa', visando reafirmar o compromisso da comunidade na luta por políticas afirmativas para este público. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ acontece neste domingo (19) na cidade de São Paulo (SP). Após dois anos de celebração online, devido às fases mais severas da pandemia, os trios elétricos voltam a realizar o tradicional trajeto da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, no Centro da capital paulista.

Neste ano, 19 carros farão parte do desfile que terá início às 12h e contará com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Ludmilla, Pepita, Mateus Carrilho, Liniker, Majur, Gretchen, Tiago Abravanel, Lexa, Luisa Sonza e o bloco de Carnaval Minhoqueens.

O tema da 26ª Parada é “Vote com Orgulho – por uma política que representa” e visa reafirmar o compromisso da comunidade LGBTQIA+ no combate à discriminação, respeito à diversidade e na luta por políticas afirmativas voltadas para esta parcela da população.

“É um prazer imenso retornar às ruas e reforçar ao público da sua responsabilidade em apoiar representantes que estejam comprometidos com um Brasil mais justo e igualitário”, disse Claudia Garcia, presidente da APOLGBT-SP, associação responsável pela organização do evento na capital paulista.

Ordem dos trios elétricos

Famílias LGBT+ – artista: Mariana Munhoz;

Prefeitura de São Paulo;

Diversidade Lésbica – artistas: Ana Dutra, Luana Hassen;

Prefeitura de São Paulo;

Diversidade Transsexual e Travesti – artista: Nick Cruz;

Saúde (Aids Healthcare Foundation – AHF);

Diversidade Bissexual – artistas: Ariah e Brunelli;

Prefeitura de São Paulo;

Diversidade Mais – artistas: Quebrada Queer, Thaline Karajá;

Artistas da Noite;

Diversidade Gay – artista: Kauan Russell;

Vivo – artistas: Tiago Abravanel, bloco Agrada Gregos, Gretchen e Paullete Pink;

Jean Paul Gaultier – artista: JoJo Todinho, Majur e as Pitayas;

Amstel – artistas: DJ Heey Cat, Mateus Carrilho, Aretuza Love, Pocah e Luisa Sonza;

Burger King e Avon – artistas: Pepita, Lexa, DJ Cris Negrini e Ludmilla;

Smirnoff – artista a confirmar;

Terra – artista: Liniker, MC Rebecca e Minhoqueens;

Convidados Aliados;

Diretoria da APOLGBT-SP e Mercado Livre – artista: Pabllo Vittar.

Segurança

Mais de 2 mil policiais militares, com o apoio de 254 viaturas, além de 287 guardas civis metropolitanos, estarão envolvidos no patrulhamento do evento na Avenida Paulista.

De acordo com o Comando de Policiamento da Capital (CPC), as equipes estarão distribuídas também por locais de grande concentração próximos ao evento, como as ruas da Consolação e na Praça Roosevelt, onde acontece a dispersão dos participantes. Haverá patrulhamento a pé e bases comunitárias móveis espalhados pela região.

Economia

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a capital está com 80% da rede hoteleira ocupada por conta da Parada, que representa um movimento da economia da cidade em torno de R$ 400 milhões.

Um estudo do Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo demonstra que cada turista LGBT gasta, em média, R$ 1.600 por dia antes, durante e depois da Parada.

