O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, registrou queda de 0,77% em agosto na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira (20) a autoridade monetária.

A baixa do indicador aconteceu após dois meses seguidos de alta. O recuo de agosto também foi o maior desde maio, quando o tombo chegou a 1,85%.

Na comparação com agosto do ano passado, o indicador do nível de atividade econômica registrou crescimento de 1,28%. No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, o IBC-Br avançou 3,06% e, em 12 meses até agosto, apresentou crescimento de 2,82%.