Mundo Em Rafah, secretário-geral da ONU pede entrada urgente de ajuda humanitária em Gaza

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











“Tenho esperança de que um dia haja paz", disse Guterres Foto: Reprodução de vídeo “Tenho esperança de que um dia haja paz", disse Guterres. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Antonio Guterres, visitou nesta sexta-feira (20) a cidade palestina de Rafah, na fronteira com o Egito, onde milhares de pessoas esperam para poder fugir da guerra entre Israel e Hamas.

Em pronunciamento, Guterres pediu que Israel e Egito liberem imediatamente a entrada de caminhões com ajuda humanitária para Gaza. O secretário-geral entrou em Rafah pelo Egito, pois a passagem é permitida para autoridades. Dezenas de caminhões com mantimentos aguardam no país permissão para cruzar a fronteira.

“Tenho esperança de que um dia haja paz com uma solução, com palestinos e israelitas a viverem em paz em dois Estados, um ao lado do outro”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/em-rafah-secretario-geral-da-onu-pede-entrada-urgente-de-ajuda-humanitaria-em-gaza/

Em Rafah, secretário-geral da ONU pede entrada urgente de ajuda humanitária em Gaza

2023-10-20