Inter Após empate contra o Flamengo, Roger Machado fala sobre a sequência invicta do Inter em 2025

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Inter soma 13 jogos, nove vitórias, quatro empates e nenhuma derrota em 2025. Foto: Divulgação/Inter O Inter soma 13 jogos, nove vitórias, quatro empates e nenhuma derrota em 2025. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico do Inter Roger Machado concedeu entrevista coletiva pós-jogo deste sábado (29), no Maracanã, e falou sobre o Colorado ter conseguido manter a invencibilidade em 2025 diante de um forte adversário. Jogando fora de casa, a equipe empatou em 1 a 1 com o Flamengo pela estreia do Brasileirão.

“A gente busca a manutenção disso, mas o que vai manter a invencibilidade é a estrutura que a gente demonstra dentro de campo. Fora de casa foi um ponto importante. A invencibilidade por si só é menos importante, o mais importante é o que a gente faz dentro dessa invencibilidade”, explicou o comandante.

Em seguida, o treinador falou sobre a postura e o desempenho da equipe colorada no duelo.

“Estrategicamente fomos muito bem. Tecnicamente, em alguns momentos, tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo. Por talvez querer acelerar o jogo demais e devolver a bola ao Flamengo. Mas na estratégia e taticamente cumprimos a meta”, disse.

O Inter soma 13 jogos, nove vitórias, quatro empates e nenhuma derrota em 2025. Foram 25 gols marcados e sete sofridos.

– Guarany 2×2 Inter (Gauchão);

– Inter 2×0 Juventude (Gauchão);

– São José 0x2 Inter (Gauchão);

– Inter 1×0 Avenida (Gauchão);

– Inter 3×0 Brasil de Pelotas (Gauchão);

– Grêmio 1×1 Inter (Gauchão);

– São Luiz 1×3 Inter (Gauchão);

– Inter 2×0 Monsoon (Gauchão);

– Caxias 0x2 Inter (Gauchão);

– Inter 3×1 Caxias (Gauchão);

– Grêmio 0x2 Inter (Gauchão);

– Inter 1×1 Grêmio (Gauchão)

– Flamengo 1×1 Inter (Brasileirão).

O Inter volta a campo pelo Brasileirão no outro domingo (6), contra o Cruzeiro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Antes, visita o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, pela estreia da Copa Libertadores. O duelo nacional na competição continental será realizado na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-empate-contra-o-flamengo-roger-machado-fala-sobre-a-sequencia-invicta-do-inter-em-2025/

Após empate contra o Flamengo, Roger Machado fala sobre a sequência invicta do Inter em 2025

2025-03-30