Política Deputado do PL é condenado por chamar a ministra Gleisi Hoffmann de “amante” e associar o PT ao crime organizado

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em sua defesa, Arruda argumentou que a publicação está “protegida pelo direito à liberdade de expressão”. Foto: Orlando Kissner/Alep Em sua defesa, Arruda argumentou que a publicação está “protegida pelo direito à liberdade de expressão”. (Foto: Orlando Kissner/Alep) Foto: Orlando Kissner/Alep

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado estadual pelo Paraná Ricardo Arruda (PL-PR) foi condenado a pagar R$ 7 mil de indenização por danos morais à ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais do governo, e a se retratar publicamente por ter se referido à ela como “a tal da amante”. Como a decisão foi tomada na primeira instância, ele pode recorrer.

Em publicação nas redes sociais, em outubro de 2024, o deputado afirmou: “Pessoal, olha ela de novo aí, a Presidente do PT, a tal da amante, olha aí ela esbravejando porque ouviu a verdade. Nenhum esquerdista suporta ouvir a verdade”.

Em sua defesa, ele argumentou que a publicação está “protegida pelo direito à liberdade de expressão” e que a crítica veiculada “não teve caráter misógino ou calunioso, mas sim natureza opinativa”. A defesa alegou ainda que a expressão foi usada em tom de “ironia política”.

A juíza Tatiana Dias da Silva Medina, da 18.ª Vara Cível de Brasília, afirma na sentença que a declaração foi “nitidamente vexatória” e “denota um total desrespeito”.

“Não se ignora aqui que a requerente exerce cargo político, ostentando a condição de figura pública, naturalmente sujeita a críticas por parte de seus opositores e cidadãos em geral. Todavia, isso não significa que ela deve tolerar que sejam ditas contra si palavras que visem desqualificá-la como pessoa”, diz a decisão.

O deputado também foi condenado a pagar R$ 7 mil ao Partidos dos Trabalhadores por afirmar, na mesma publicação, que “todos sabem que o crime organizado do Brasil é fechado com o PT”.

A sentença afirma que Ricardo Arruda divulgou intencionalmente “fato cuja veracidade da informação não é comprovada”.

“Ao associar o partido autor ao crime organizado o requerido constrói uma narrativa difamatória contra aquele, a qual tem o condão de afetar a sua reputação perante o seu eleitorado e a sociedade em geral, uma vez que a atribuição de vínculo com organização criminosa macula o conceito e a imagem de qualquer pessoa jurídica”, escreveu a juíza.

O deputado terá publicar um vídeo nas redes sociais com a retratação. A sentença determina que ele deve esclarecer que são “inverídicas” as afirmações de que o PT tem vinculação com o crime organizado e de que Gleisi é a “tal da amante”.

No ano passado, Arruda virou réu por desvio de dinheiro público, tráfico de influência e associação criminosa após o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) aceitar a denúncia feita em 2020 pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR).

O deputado é acusado de receber quase meio milhão de reais para influenciar o avanço de pedidos de outras pessoas junto ao Governo do Paraná e ao Judiciário.

Quatro ex-assessores de Arruda também foram denunciados pelos crimes, cometidos entre 2016 e 2017, segundo o MP-PR. (Estadão Conteúdo e g1)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputado-do-pl-e-condenado-por-chamar-a-ministra-gleisi-hoffmann-de-amante-e-associar-o-pt-ao-crime-organizado/

Deputado do PL é condenado por chamar a ministra Gleisi Hoffmann de “amante” e associar o PT ao crime organizado

2025-03-30