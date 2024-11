Grêmio Após empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, Grêmio retoma os treinos mirando o próximo jogo no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

O Tricolor tem mais três jogos para garantir a sua vaga na Série A em 2025

Nesta quinta-feira (28), o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, após voltar de Belo Horizonte, onde enfrentou o Cruzeiro, no Mineirão, e o duelo terminou em um empate por 1 a 1. O grupo iniciou a preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o São Paulo acontece no domingo (1º), às 16h, na Arena.

Os atletas que atuaram a maior parte da partida realizaram exercícios na academia. Enquanto isso, os demais jogadores participaram de um aquecimento com trabalho de movimentação, orientados pelo preparador Mário Pereira e sua equipe.

Na sequência, uma dinâmica de finalizações e troca de passes rápidos em campo reduzido foi realizada.

