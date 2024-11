Inter Com treino aberto para a imprensa, Inter se prepara para o confronto contra o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado precisa vencer as últimas três partidas para manter viva a chance de título Foto: Ricardo Duarte/Inter O Colorado precisa vencer as últimas três partidas para manter viva a chance de título. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (28), o Inter realizou, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, mais um dia de treinamentos, desta vez, aberto para a imprensa. Roger Machado preparou o time para o confronto contra o Flamengo, no próximo domingo (1º), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os atletas realizaram exercícios de posse de bola em espaço reduzido e depois, já com os portões fechados, a comissão técnica orientou trabalhos táticos, ajustando os detalhes para a próxima partida.

Antes da viagem para o Rio de Janeiro, o Colorado tem mais dois dias de preparação. Com 65 pontos, a partida contra o rubro-negro pode definir a busca pelo título, já que para ter chances, o Inter precisa vencer suas últimas três partidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/com-treino-aberto-para-a-imprensa-inter-se-prepara-para-o-confronto-contra-o-flamengo-no-brasileirao/

Com treino aberto para a imprensa, Inter se prepara para o confronto contra o Flamengo no Brasileirão

2024-11-28