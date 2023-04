Inter Após empate na primeira rodada do Brasileirão, Inter tem pela frente mais um duelo na Libertadores

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Colorado empatou fora de casa com o Fortaleza (1 a 1) na noite de sábado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após estrear no Campeonato Brasileiro de 2023 com empate fora de casa contra o Fortaleza (1 a 1) na noite de sábado, o Inter volta suas atenções para o segundo duelo na Copa Libertadores da América. O jogo está marcado para as 19h desta terça-feira (18), no estádio Beira-Rio, contra o Metropolitanos (Venezuela). A equipe colorada encerra os preparativos com um treino na tarde desta segunda-feira.

O técnico Mano Menezes deve promover os retornos do goleiro Keiller e do atacante Luiz Adriano. Enquanto o primeiro não atuou na partida no Ceará para que o reserva John ganhasse ritmo de jogo, o segundo permaneceu em Porto Alegre para aprimorar o aspecto físico. Também é tendência o volta do zagueiro Gabriel Mercado, poupado no sábado devido a desgaste físico e que foi substituído por Rodrigo Moledo.

Como é de praxe, a escalação do time gaúcho só deve ser revelado momentos antes do confronto. Mas é provável que no apito inicial estejam em campo Keiller, Igor Gomes (ou Mário Fernandes), Vitão, Gabriel Mercado, Renê, Baralhas (Johnny), De Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano.

Em sua primeira partida nesta edição do torneio continental, dia 4 de abril, o Inter empatou em 1 a 1 com o Independiente de Medellín, na Colômbia. O Colorado ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 1 ponto. Na liderança está o Nacional do Uruguai (3 pontos), ao passo que o terceiro e quarto lugares aparecem o Independiente (1 ponto mas em desvantagem nos critérios qualificados) e o Metropolitanos (ainda sem escore).

Balanço positivo

O fato de o Inter ter saído na frente mas permitido que o Fortaleza igualasse o placar (apenas três minutos depois) não impediu que Mano Menezes elogiasse o desempenho da equipe. “Fizemos uma boa estreia”, avaliou o comandante colorado em entrevista coletiva pós-jogo.

Ainda segundo ele, os jogadores “se comportaram bem”, demonstrando comprometimento com a parte tática e a estratégia de enfrentamento. Restou, porém, o lamento pela vitória que escapou e, com isso, os três pontos que podem fazer diferença no decorrer do campeonato: “Nosso único pecado foi levar o gol muito rápido após abrir o placar, sem conseguir voltar para casa com vantagem”.

Próximos duelos

– 18 de abril (19h), terça-feira (Porto Alegre): Inter X Metropolitanos (Venezuela), pela Libertadores.

– 23 de abril (11h), domingo (Porto Alegre): Inter X Flamengo, pelo Brasileirão.

– 27 de abril (20h), quinta-feira (Maceió-AL): CSA X Inter, pela Copa do Brasil.

– 30 de abril (18h30min), domingo (Porto Alegre): Inter X Goiás, pelo Brasileirão.

– 3 de maio (19h), quarta-feira (Porto Alegre): Inter X Nacional (Uruguai), pela Libertadores.

– 7 de maio (16h), domingo (São Paulo): São Paulo X Inter, pelo Brasileirão.

– 10 de maio (19h), domingo (Porto Alegre): Inter X Athletico-PR, pelo Brasileirão.

– 13 de maio (21h), sábado (Belo Horizonte): Atlético-MG X Inter, pelo Brasileirão.

– 21 de maio (18h30min), domingo (Porto Alegre): Grêmio X Inter, pelo Brasileirão.

– 25 de maio (21h), quinta-feira (Venezuela): Metropolitanos X Inter, pela Libertadores.

