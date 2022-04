Grêmio Após empate sem gols na primeira rodada da Série B do Brasileirão, Grêmio se prepara para duelo contra Chapecoense

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tricolor desperdiçou inúmeras chances para abrir o placar. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor chegou a desperdiçar cobrança de pênalti contra a Ponte Preta no sábado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o empate sem gols com a Ponte Preta-SP na tarde de sábado (9), fora de casa, o Grêmio tem pela frente quatro dias de preparativos para a segunda rodada da competição. O adversário da vez é a Chapecoense-SC, em partida marcada para as 19h de sexta-feira (15) na Arena, em Porto Alegre.

O placar de 0 a 0 no estádio Moisés Lucarelli foi marcado pelo desperdício de oportunidades por parte do Tricolor gaúcho, que poderia ter voltado de Campinas (SP) com um resultado melhor. Além de chutar a bola para fora da goleira em cobrança de pênalti, o volante Lucas Silva errou outras finalizações claras – o mesmo ocorreu com seus colegas Bitello, Campaz, Elias, e Ferreira.

Resumo da partida

Sem ser muito ameaçado em sua área, o Grêmio foi mais lúcido quando teve a posse de bola. Desde o apito inicial, criou e desperdiçava chances quase na mesma proporção. A maior delas, conforme mencionado, foi protagonizada por Lucas Silva, em falta sofrida dentro da área por Elias.

Isso aconteceu na metade do primeiro tempo: o zagueiro Thiago Oliveira chegou atrasado em uma dividida com o atacante tricolor, cometendo falta. Lucas Silva já havia marcado um gol de pênalti no confronto de ida da final do Gauchão, mas dessa vez não demostrou a mesma competência.

Na etapa complementar, o time gaúcho voltou a campo com a mesma formação. A Ponte Preta iniciou trocando passes e buscando o gol, mas a equipe paulista seguia não dando trabalho ao goleiro Brenno. O Tricolor voltou a levar perigo a partir dos 11 minutos: em lance individual, Ferreira passou por todo mundo e arriscou. Bola para fora.

Na sequência, outra grande oportunidade. Campaz (que vinha de uma boa sequência de jogos mas não repetiu o mesmo brilho e acabaria substituído pelo técnico Roger Machado) chutou de fora da área, exigindo que o goleiro adversário espalmasse. Bitello aproveitou e rebote e mandou pela linha de fundo.

Aos 22 minutos, Roger promoveu as primeiras substituições: Ricardinho no lugar de Elias e o estreante Biel na vaga de Campaz. Cerca de três minutos depois, mais uma chegada perigosa Tricolor, com Rodrigues cruzando rasteiro uma bola que passou por Gabriel Silva – que saiu aos 33 minutos para entrada de Bitello, enquanto Ferreira dava lugar a Janderson.

Os donos da casa apenas arriscavam de longe. Como aos 38 minutos, em cobrança de escanteio cujo desfecho foi o zagueiro Pedro Geromel cortando duas vezes e Echaporã aproveitando o rebote com um tirambaço que, para sorte dos visitantes, saiu por cima do gol. E mesmo tentando a vitória nos minutos finais, a Tricolor não conseguiu converter a pressão em bola na rede, retornando para Porto Alegre com apenas um ponto na bagabem.

Ficha técnica

– Ponte Preta: Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Wesley (Igor Formiga), Léo Naldi, Matheus Anjos, Felipe Amaral (Moisés Ribeiro) e Fessin (Nicolas); Danilo Gomes (Echaporã). Técnico: Hélio dos Anjos.

– Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello (Gabriel Silva); Campaz (Gabriel Teixeira), Ferreira (Janderson) e Elias Manoel (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior, Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santo, todos do Paraná. No VAR, Rodrigo de Miranda (Rio de Janeiro).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio