Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

No instante da prisão estava com veículo avaliado em R$ 260 mil. Foto: Polícia Civil-RS/Divulgação Carro foi encontrado por moradores de avenida na entrada da cidade. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Polícia Civil-RS/Divulgação

A Polícia Civil já sabe quem é o homem encontrado morto a tiros no banco dianteiro de um automóvel Ford Ka em uma avenida na entrada da cidade gaúcha de Bom Princípio (Vale do Caí), nas primeiras horas de sábado (9). Trata-se de Marcos Miguel Menuzzi, 38 anos, natural de Tucunduva, morador de Nova Santa Rita e trabalhava como motorista de aplicativo de transporte particular.

O veículo foi encontrado por moradores da região, que acionaram a Brigada Militar. Peritos constataram que a vítima foi atingida por um disparo de pistola na nuca e outro no braço, morrendo no local. Ao menos dois projéteis perfuraram o vidro frontal esquerdo do carro, aberto por apenas uma fresta.

Devido às características do crime, a principal linha de investigação aponta para um provável roubo com morte (latrocínio), até porque o corpo da vítima estava sem carteira e telefone celular – somente a carteira de habilitação e cartões de crédito foram deixados no local. Nenhum suspeito havia sido preso até a noite deste domingo (10).

Vale do Paranhana

Já em Parobé (Vale do Paranhana), uma operação da Polícia Civil contra furtos e roubos de veículos teve como desfecho, neste fim de semana, a prisão preventiva de dois indivíduos apontados como autores de ataque a um casal. Eles foram capturados na cidade de Taquara.

Conforme registro de ocorrência, o assalto foi cometido no dia 31 de janeiro, quando a dupla rendeu à mão armada e levaram o automóvel das vítimas. Ambos os suspeitos possuem vários antecedentes criminais.

(Marcello Campos)

