Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 21.195, variação de -29%. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou neste domingo (10) 39 novas mortes pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 661.309 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 149, abaixo da marca de 200 pelo nono dia e a mais baixa desde 15 de janeiro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -37%, tendência de queda nos óbitos.

O País registrou 6.711 novos diagnósticos da doença no último dia, completando 30.148.181 casos conhecidos desde o início da pandemia. Dessa forma, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 21.195, variação de -29% em relação a duas semanas atrás. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Estados

— Em alta: Rio Grande do Norte.

— Em estabilidade: Acre, Ceará, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina e Sergipe.

— Em queda: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo.

— Não divulgaram: Goiás, Rio de Janeiro, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

Vacinação

Os dados mais recentes do consórcio de veículos de imprensa mostram que 162.050.648 brasileiros estão totalmente imunizados contra o coronavírus. Este número representa 75,43% da população do País. A dose de reforço foi aplicada em 81.277.790 pessoas, o que corresponde a 37,83%.

A população vacinável (com 5 anos de idade ou mais) que está parcialmente imunizada é de 88,04% e a parcela com duas doses garantidas é de 80,96%. O reforço foi aplicado em 50,24% da população adulta (com 18 anos ou mais).

No total, 11.073.468 doses foram administradas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 54,02% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose. Ainda nesse grupo, 4.009.279 estão imunizadas, o que corresponde a 19,56%.

