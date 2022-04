Inter Após empate sofrido no Equador, Medina responde: “É frustrante, queríamos a vitória”

Por Andrei Severo * | 7 de abril de 2022

Medina falou do empate sofrido no Equador, em 2 a 2, diante do 9 de Octubre Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O colorado foi ao Equador iniciar sua caminhada na Copa Sul-Americana 2022. Diante do 9 de Octubre, o time de Cacique Medina empolgou os torcedores com dois gols rápidos, aos 25 e 26, marcando um placar de 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Porém, na etapa complementar, os gaúchos não superaram a pressão do adversário e acabaram levando o empate.

Apesar de conquistar um ponto fora de casa, a forma como ocorreu, e a baixa qualidade do adversário, frustrou quem esperava uma vitória tranquila. Medina falou sobre a decepção: “Obviamente é importante somar, mas como aconteceu o desenrolar da partida, quando abrimos 2 a 0 e tivemos oportunidades para fechar o jogo. É frustrante, queríamos a vitória”.

Esta primeira fase da Copa Sul-Americana é marcada por seis jogos, e apenas um clube dos quatro de cada grupo passa para as oitavas de final. Medina analisou os próximos compromissos na competição: “Agora teremos que pontuar em casa. Este ponto, em uma realidade onde ganhamos as partidas em casa, não nos dará problema”.

Na escalação inicial, Medina surpreendeu ao escalar Gabriel Mercado como terceiro homem na defesa colorada, e assim deixando o lateral-esquerdo Paulo Victor no banco de reservas. “Para trazer uma consistência física maior à equipe, melhorar o nosso jogo aéreo. Queria trazer uma amplitude maior para a defesa, com uma linha de três atrás”, respondeu o treinador uruguaio.

Os dois tempos colorados foram totalmente distintos um do outro. O comandante colorado falou sobre a diferença na atuação do seu time: “Queríamos fazer uma partida boa, uma partida inteiramente consistente. Tivemos um bom primeiro tempo, 45 minutos inteligentes. Mas caímos de desempenho no segundo tempo”.

O empate foi marcado por dois gols de Mauro Da Luz, de cabeça. Medina analisou o empate sofrido: “Erramos justamente aonde tínhamos treinado. Sabíamos que eles eram fortes no jogo aéreo, tinham jogadores de boa estatura, e foi por ali onde eles conseguiram os gols”. E completou sua fala sobre o tema: “Trabalhamos muito nisso. Temos que ter um melhor posicionamento, ser mais agressivos. É seguir trabalhando para evoluir neste quesito”.

Que foi frustrante, todos sabem. Porém, Medina conseguiu extrair pontos positivos da partida: “De positivo, tenho que ressaltar o futebol da equipe no primeiro tempo. Conseguimos jogar o que havíamos planejado”. Complementando, o treinador falou da substituição de Taison no intervalo: “Ele teve um problema muscular. Vamos avaliá-lo no decorrer dos próximos dias, para ver a gravidade da lesão. É necessário ter precaução”.

