Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Jogador pertence ao Athletico Paranaense, mas está afastado do time desde fevereiro Foto: Divulgação / Athletico Paranaense Foto: Divulgação / Athletico Paranaense

O Internacional descartou a contratação do lateral-direito Marcinho. O atleta havia sido aprovado por diversos profissionais do clube e o negócio estava encaminhado para o atleta atuar no Beira-Rio nesta temporada. Marcinho se envolveu em um acidente de carro onde atropelou e matou duas pessoas, em dezembro de 2020, e após isso trabalhou com Paulo Autuori no Athletico Paranaense (Já haviam trabalhado juntos no Botafogo).

O Inter segue no mercado de transferências buscando reforços para a disputa dos campeonatos que tem pela frente, observando principalmente atletas de Rússia e Ucrânia e já tem as contratações de dois jogadores do Shaktar Donetsk encaminhados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

