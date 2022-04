Inter Inter contrata zagueiro Vitão

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Jogador é mais um atleta contratado por conta da situação envolvendo Rússia e Ucrânia Foto: Divulgação / Internacional Foto: Divulgação / Internacional

O Internacional comunicou a contratação do zagueiro Vitão para reforçar o elenco na disputa dos seus campeonatos. A transferência e o prazo do vínculo cumprem a regra especial da Fifa para atletas de clubes ucranianos, ou seja, 3 meses. Ele poderá disputar Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Vitão estava desde 2019 no Shakhtar, onde disputou Campeonato Ucraniano, Taça da Ucrânia, Champions e Europa League. No Brasil, atuou pelo Palmeiras, clube que o revelou, e volta ao seu país natal aos 22 anos de idade para defendes as cores do Inter.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

