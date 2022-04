Inter Inter contrata o zagueiro Vitão, que vem da Ucrânia em negociação livre

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Vitão foi apresentado nesta sexta-feira. (Foto: Felipe Bortoluzzi/SC Internacional)

O Inter contratou e já apresentou o zagueiro Vitão para reforçar o elenco na disputa dos seus campeonatos. A transferência e o prazo do vínculo cumprem a regra especial da Fifa para atletas de clubes ucranianos, ou seja, 3 meses. Ele poderá disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

Vitão estava desde 2019 no Shakhtar, onde disputou Campeonato Ucraniano, Taça da Ucrânia, Champions e Europa League. No Brasil, atuou pelo Palmeiras, clube que o revelou, e volta ao seu país natal aos 22 anos de idade para defendes as cores do Inter.

O mais novo zagueiro colorado foi oficialmente apresentado no final da manhã de sexta-feira (8). O atleta já teve o nome publicado no BID, e possui condições legais de defender o clube. Vitor Eduardo da Silva Matos compartilhou, em sua primeira entrevista como jogador alvirrubro, a alegria por retornar ao futebol brasileiro.

“Quero deixar clara minha felicidade por vestir essa camisa. Estou muito focado, e vou defender as cores do Internacional da melhor maneira possível”, frisou.

Coube ao vice-presidente de Futebol do Inter, Emílio Papaléo Zin, a responsabilidade de apresentar a nova contratação. Na sala de coletivas do CT Parque Gigante, o dirigente deu boas-vindas ao atleta e seus familiares, que marcavam presença no ambiente, além de detalhar as minutas do negócio estabelecido entre as duas partes. Papaléo ainda ressaltou a vasta experiência internacional do paranaense de 22 anos, campeão do Campeonato Ucraniano e da Supercopa da Ucrânia com as cores do Shakhtar.

Cria palmeirense, Vitão pouco atuou como profissional no futebol brasileiro. Multicampeão na base, quando também era figura carimbada nas Seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20. O defensor fez questão de detalhar algumas das principais características que tem dentro de campo. “Em questão da preferência de lado, consigo jogar pela direita e pela esquerda. Vim para fazer meu jogo e, claro, se for preciso adaptar, estou preparado.”

