Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

A caminhada do Colorado rumo a uma melhor campanha na Série A começa contra o atual campeão brasileiro no Mineirão. (Foto: Flickr/SC Internacional)

Neste domingo (10), o Inter entra em campo contra o Atlético-MG na estreia das duas equipes pelo Campeonato Brasileiro deste ano. A partida acontece às 16h no Mineirão, casa do atual campeão nacional.

O Colorado vai ser o único representante de Porto Alegre na série A do Brasileirão, já que o Grêmio foi rebaixado em 2021. Ao lado do Juventude, o time vai representar o Rio Grande do Sul, mas o ano do Inter não está como a torcida gostaria.

No estadual, o time parou nas semifinais e na estreia da Copa Sul-Americana e, pela estreia na Sul-Americana, os comandados de Alexander Medina empataram em 2 a 2 contra o frágil time equatoriano do 9 de Octubre Fútbol Club, fora de casa, na última quarta-feira (6).

O atual campeão brasileiro Atlético-MG vem com força total contra o Colorado. O elenco agora é comandado por Antonio Mohamed, técnico argentino que estava no futebol mexicano e que já levantou um caneco pelo Brasil, o título do campeonato mineiro, vencido em partida única diante do Cruzeiro. Na Libertadores, o Galo estreou bem vencendo o Tolima por 2 a 0 na última quarta, na Colômbia.

Nas duas últimas vezes que os times se enfrentaram quem saiu vitorioso foi o Atlético-MG e sempre pelo mesmo placar: 1 a 0. No primeiro turno do Brasileirão de 2021 o triunfo do Galo foi no Beira-Rio, enquanto no segundo turno a vitória foi no Mineirão. Na história do campeonato nacional os dois times já se enfrentaram 73 vezes, com 31 vitórias do Internacional, 19 empates e 23 triunfos da equipe mineira.

Medina deve escalar o Inter com: Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Gabriel Mercado; Gabriel e Liziero; Mauricio, Edenilson e Taison (Carlos de Pena); Wesley Moraes (Alexandre Alemão).

Voos conturbados

Tanto o Atlético-MG quanto o Inter tiveram imprevistos no retorno ao Brasil depois seus jogos pela Sul-Americana na quarta passada.

A delegação colorada teve que ficar além do esperado no Equador. O avião que levou a equipe do país vizinho a Belo Horizonte teve problemas técnicos antes do embarque e precisou de manutenção. Por conta do imprevisto, a equipe comandada por Alexander Medina realizou atividades em um hotel que serviu de concentração para a equipe durante esse período. O time chegou sexta-feira de manhã na capital mineira.

O Galo também teve problemas no deslocamento ao Brasil. Para sair de Ibagué, cidade do interior que recebeu a partida da Libertadores, o Atlético precisou pegar um ônibus. Isso porque o voo, que levaria a delegação a Bogotá, local de partida do voo ao Brasil, não pôde decolar por problemas climáticos.

Dessa forma, Atlético e Internacional podem entrar em campo neste domingo mais desgastados. Os jogadores alvinegros chegaram no início da madrugada de quinta para sexta em Confins, dormiram um pouco e já treinaram na manhã de sexta (8).

