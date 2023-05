Grêmio Após encerramento da polêmica, goleiro Adriel pode voltar a ser reserva do Grêmio

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











No momento está descartada a possibilidade de afastamento de Adriel Foto: Lucas Uebel/Grêmio No momento, está descartada a possibilidade de afastamento (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nas últimas semanas, a posição de goleiro do Grêmio foi muito discutida nos bastidores. O clube passou por problemas com Adriel e tornando público a turbulência. A diretoria gremista deu o assunto como encerrado e vê que o goleiro pode entrar na briga por espaço dentro do grupo.

No início da polêmica, o vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi, e o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, falaram abertamente sobre os atos de indisciplina do jogador. Nesta semana, o presidente do clube, Alberto Guerra, concedeu diversas entrevistas para rádios da Capital gaúcha e por enquanto está descartado o afastamento ou negociação do goleiro.

Adriel seguirá junto com o elenco e continuará brigando para uma vaga no time. O goleiro já não é mais titular, mas está brigando para tentar retomar a posição.

Atualmente, o goleiro titular é Gabriel Grando. Segundo Renato, Grando deu uma boa resposta nas partidas em que foi atuou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/apos-encerrar-a-polemica-goleiro-adriel-pode-voltar-a-ser-reserva-do-gremio/

Após encerramento da polêmica, goleiro Adriel pode voltar a ser reserva do Grêmio

2023-05-03