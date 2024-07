Rio Grande do Sul Após enchentes, litoral gaúcho registra novo crescimento populacional

Por Marcelo Warth | 10 de julho de 2024

Em maio, o movimento em praias como Capão da Canoa ficou semelhante ao da temporada de verão Foto: Reprodução de vídeo Em maio, o movimento em praias como Capão da Canoa ficou semelhante ao da temporada de verão. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Os municípios do Litoral Norte gaúcho têm apresentado aumento populacional nos últimos anos. O crescimento de moradores na região, confirmado pelo último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizado em 2022, continua ganhando força.

Isso se deve a fatores como a pandemia de coronavírus e os recentes fenômenos climáticos que atingiram o Estado, principalmente as enchentes históricas de maio. As cidades litorâneas foram menos afetadas pela tragédia recente do que outros municípios gaúchos.

Em maio, milhares de pessoas atingidas pelas cheias seguiram para o litoral em busca de refúgio, provocando um movimento semelhante ao registrado na temporada de verão em praias como Capão da Canoa – onde a população quase quadruplicou –, Tramandaí, Imbé e Torres, segundo as prefeituras locais.

Na época, em meio às inundações em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo aconselhou que os moradores da Capital que possuem casa no litoral deixassem a cidade em direção às praias. “Vou fazer um apelo. Quem tem casa na praia, e tem condições de sair de Porto Alegre, eu recomendo que saia e vá para a praia”, declarou. Diversas pessoas seguiram o conselho do prefeito.

Essa migração para o litoral provocou grande movimentação no comércio da região, principalmente nos supermercados. Muitas das pessoas que se deslocaram para as praias em razão das enchentes e, anteriormente, da pandemia, decidiram permanecer no litoral. O aumento populacional pode ser constatado ao circular pelas ruas dos principais municípios da região.

Esse grupo, que busca uma melhor qualidade de vida, inclui principalmente os aposentados e quem tem a possibilidade de executar as suas atividades profissionais de forma remota.

2024-07-10