Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Foto: Divulgação

Se você está pensando em reduzir a ingestão de carne por razões de saúde, ambientais ou éticas, você não está sozinho. A dieta flexitariana, que incentiva uma abordagem baseada em vegetais com consumo moderado de carne, tem ganhado popularidade em todo o mundo.

Embora os benefícios de comer menos carne estejam bem documentados, fazer a transição pode ser assustador, especialmente se você é um amante de carne há muito tempo. Não tema; com a mentalidade e as estratégias certas, você pode adotar um estilo de vida flexitariano sem se sentir privado.

Os benefícios de comer menos carne

Antes de falarmos sobre as dicas, vamos voltar nossa atenção para o motivo pelo qual comer menos carne é uma escolha acertada:

• Pode fazer maravilhas pela sua saúde e bem-estar: as dietas à base de vegetais têm sido associadas à redução dos riscos de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de cancro. Eles são normalmente ricos em fibras, antioxidantes e compostos vegetais benéficos;

• Impacto ambiental: a pecuária é um dos principais contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa, poluição da água e desmatamento. Reduzir o consumo de carne pode reduzir significativamente a sua pegada de carbono. Uma pesquisa dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) mostrou que a transição de dietas ricas em produtos de origem animal para padrões alimentares mais baseados em vegetais pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa relacionadas à nutrição em quase 50% e diminuir a área de terra necessária para a produção de alimentos em cerca de 50%. mais de 76%;

• Considerações éticas: para aqueles preocupados com o bem-estar animal, comer menos carne está alinhado com um estilo de vida mais compassivo. Afinal, a pecuária industrial, onde é produzida a maior parte das carnes, é responsável por cerca de 75% das doenças infecciosas novas ou emergentes, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Como tornar a transição mais fácil?

Embora os benefícios sejam convincentes, a transição para uma dieta flexitariana pode ser um desafio, especialmente se estiver habituado a comer carne em todas as refeições. Para tornar o processo mais tranquilo, confira nossas dicas abaixo.

Dica 1 – Repense as porções de carne

Uma estratégia simples, mas eficaz, é reformular a sua perspectiva sobre a carne. Em vez do evento principal padrão, trate a carne mais como uma guarnição ou acompanhamento. Por exemplo, transforme uma tigela de grãos em uma estrela, coberta com apenas alguns gramas de frango ou bife grelhado fatiado. Ou faça dos vegetais assados o prato principal da refeição, complementados com algumas colheres de peru ou carne moída.

Você também pode experimentar o uso de substitutos de carne à base de plantas, como jaca ou variedades de cogumelos carnudos (portobello, ostra rei) no lugar de parte ou de toda a proteína animal. Suas texturas densas e fibrosas podem imitar carne desfiada ou moída em tacos, molhos para massas, torta de pastor e muito mais. Comece cortando a quantidade normal de carne pela metade e aumente com uma porção igual da troca vegetal.

Dica 2 – Faça pequenas trocas

Em vez de revisar toda a sua dieta, comece fazendo pequenas trocas. Substitua hambúrgueres de carne bovina por hambúrgueres vegetarianos, frango por grão de bico em suas saladas ou carne moída por lentilhas em seu molho de espaguete.

Dica 3 – Elimine a carne gradualmente

A última coisa que você quer é perder o controle. Em vez disso, comece introduzindo um ou dois dias sem carne por semana, como as ‘segundas-feiras sem carne’. Facilite escolhendo refeições naturalmente vegetarianas, como refogados vegetarianos, burritos de feijão ou macarrão com molho marinara. Essa abordagem gradual permite que suas papilas gustativas e rotinas se ajustem lentamente, sem se sentirem excessivamente privados. Com o tempo, aumente os dias sem carne à medida que a alimentação à base de vegetais se torna mais confortável.

Dica 4 – Diversifique sua dieta com novas receitas e cozinhas globais

Explore receitas e culinárias à base de plantas de todo o mundo, como pratos indianos, mediterrâneos ou mexicanos. Isso irá apresentá-lo a novos sabores e técnicas, evitando o tédio e a monotonia.

Dica 5 – Explore alternativas à carne

Experimente proteínas vegetais como tofu, tempeh, seitan e cogumelos. Esses ingredientes podem imitar a textura e o sabor da carne em muitos pratos, tornando a transição mais palatável.

Dica 6 – Procure apoio e aconselhamento de comunidades flexitarianas online

Quando se trata de todas as mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma nova dieta, vale a pena obter conselhos práticos da proverbial ‘boca do cavalo’, especialmente nas redes sociais e em outros fóruns online. Tal como muitas pessoas confiam nas avaliações imparciais de cassinos online, produtos de consumo e serviços para fazer escolhas informadas, qualquer pessoa que pretenda comer menos carne pode beneficiar da sabedoria coletiva das comunidades flexitarianas online. Essas plataformas oferecem dicas práticas, ideias de receitas e um ambiente de apoio para compartilhar experiências e superar desafios juntos.

Dica 7 – Concentre-se em alimentos integrais e proteínas vegetais

Prepare suas refeições com base em alimentos integrais ricos em nutrientes, como legumes, grãos, nozes e sementes. Esses alimentos fornecem muitas proteínas, fibras e nutrientes essenciais, garantindo que você não se sinta privado.

Dicas para tornar refeições sem carne saborosas e satisfatórias

Uma das maiores preocupações em relação à redução do consumo de carne é o medo de se sentir insatisfeito ou de sentir falta dos sabores e texturas dos pratos à base de carne. No entanto, com um pouco de criatividade e conhecimento, você pode criar refeições sem carne deliciosas e satisfatórias que o farão se perguntar por que não fez a mudança antes.

Confira algumas das nossas dicas:

• Experimente especiarias e ervas: não tenha medo de usar especiarias e ervas ousadas para adicionar complexidade e emoção às suas refeições. Experimente cominho, páprica defumada, za’atar, curry em pó, coentro fresco e manjericão;

• Brinque com texturas: texturas variadas podem tornar as refeições sem carne mais interessantes e satisfatórias. Incorpore elementos crocantes como nozes ou sementes torradas, vegetais torrados crocantes ou uma pitada de pão ralado ou croutons;

• Use condimentos e molhos: condimentos e molhos podem transformar até os pratos mais simples à base de plantas em bombas de sabor. Experimente pesto, molho romesco, molhos de tahine ou um fiozinho de redução balsâmica;

• Não se esqueça das gorduras: as gorduras saudáveis não só acrescentam sabor, mas também contribuem para uma sensação de saciedade. Use abacate, azeite, manteiga de nozes e leite de coco em suas receitas;

• Abrace os sabores Umami, o saboroso “quinto sabor”, pode adicionar profundidade e riqueza aos pratos à base de plantas. Incorpore ingredientes como cogumelos, tomate, molho de soja, fermento nutricional e pasta de missô para aumentar o fator umami.

Dica final: abrace sabores de todo o mundo!

Explore cozinhas internacionais como indiana, tailandesa, mexicana ou mediterrânea para se inspirar. Estas culturas têm uma rica história de culinária baseada em vegetais, oferecendo uma grande variedade de pratos saborosos e satisfatórios sem carne.

