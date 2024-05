Rio Grande do Sul Após enchentes no RS, piranhas e jacarés aparecem nas ruas

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Animais já são conhecidos na região devido à transposição e à conexão dos rios Uruguai e Jacuí, que acabam se conectando com o Guaíba. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma piranha morta, encontrada no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, no meio de uma rua na qual o nível da água baixou recentemente após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde o mês passado perderem força. Outras imagens mostram jacarés andando pelas ruas em algumas localidades. Os registros, que chocaram muitos moradores da região, são verdadeiros.

Com a tragédia que assola o Estado, alguns peixes do Guaíba têm aparecido pelas ruas da capital. O registro mostra o momento em que uma palometa (Serrasalmus maculatus) foi vista por um morador, que compartilhou o vídeo nas redes sociais. Os animais, no entanto, já são conhecidos na região devido à transposição e à conexão dos rios Uruguai e Jacuí, que acabam se conectando com o Guaíba.

De acordo com os pescadores da região, há pelo menos três anos, a presença desses animais nos rios da região gerava prejuízos para o ecossistema local. Isso ocorre pois a piranha não é uma espécie natural da área e acaba causando desequilíbrio ecológico por atacar outros peixes que não seriam alvos de predação.

A equipe de surfistas que atuou com jet ski no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul relatou ter encontrado também diversos jacarés na cidade de Eldorado do Sul. A região foi o primeiro destino do grupo composto por Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros surfistas especializados em ondas gigantes.

Em uma publicação nos stories, Gretha compartilhou imagens captadas pelo marido Quinho (outro que atua nos resgates) em uma de suas expedições para auxiliar no resgate de pessoas ilhadas no município.

Apesar da aparência “robusta”, os jacarés encontrados nadando nas águas das enchentes não representam risco significativo para humanos, explicaram professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

2024-05-20