É falso que ministro não bebeu água de modelo de purificador doado ao RS

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Publicação enganosa afirma que Pimenta teria ficado com “nojo” da água e feito apenas um brinde com outros que estavam ao seu redor. (Foto: Waldez Góes/Reprodução)

Um post que circula nas redes sociais sugere que o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, não teria bebido a água fornecida por um filtro enviado pelo governo federal ao Rio Grande do Sul para suprir a demanda pelo produto na região após os temporais que atingem o estado desde o mês passado. A informação, porém, é falsa.

A publicação enganosa afirma que Pimenta teria ficado com “nojo” da água e feito apenas um brinde com outros que estavam ao seu redor.

“Ele simplesmente ficou com nojo da água do equipamento que ele está levando para a população desabrigada do Rio Grande do Sul”, diz a publicação.

O registro que mostra Pimenta ao lado do também ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), no entanto, foi editado, cortando ao menos dois trechos nos quais o ministro ingere a água retirada do filtro, bem como fazem outras pessoas que estão no local.

“São cinco mil litros de água por dia em cada purificador. 220 purificadores. Um milhão e cem mil litros de água purificada por dia”, diz o ministro, antes de seguir: “Antes que surjam fake news sobre a qualidade da água, está aqui [momento em que ele dá o primeiro gole na água]”.

Outras pessoas que estão ao redor, como o ministro Góes, também bebem a água. Pimenta afirma que o produto está “sem nenhum gosto”, “totalmente apropriada, potável, purificada”.

“É um compromisso do governo Lula para ajudar o povo nesse momento tão delicado”, segue Pimenta, antes de ingerir novamente a água do filtro.

