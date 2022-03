Esporte Depois de expulsar russos, Jogos Paralímpicos de Inverno começam nesta sexta

4 de março de 2022

Cerimônia de abertura da Olimpíada de Inverno Pequim 2022. Foto: Reprodução Cerimônia de abertura da Olimpíada de Inverno Pequim 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mesmo após o fim das Olimpíadas de Inverno deste ano, ainda há muita ação para acontecer no mundo do esporte. Isso porque nesta sexta-feira (4) acontece a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022.

Enfrentando forte pressão de diversas delegações, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) decidiu banir atletas russos e belarrussos dos Jogos Paralímpicos. O movimento acontece diante da invasão russa à Ucrânia.

O presidente do Comitê, Andrew Parsons, afirmou que comitês paralímpicos de vários países ameaçaram não competir e que, se atletas da Rússia e Belarus pudessem participar, “as nações provavelmente se retirariam” e “provavelmente não teremos Jogos viáveis”.

A decisão ocorreu menos de um dia depois de o IPC ter anunciado que permitiria que atletas de ambos os países competissem como neutros, sob a bandeira e o hino paralímpicos. Agora, com a resolução, 83 atletas dos dois países ficarão de fora dos Jogos.

“Para os atletas paralímpicos dos países impactados, sentimos muito que sejam afetados pelas decisões que seus governos tomaram na semana passada ao violar a Trégua Olímpica. Vocês são vítimas das ações de seus governos”, diz o comunicado do IPC.

Cerimônia de Abertura

O Estádio Nacional de Pequim vai receber o evento que irá contar com o desfile das delegações e vai marcar o início oficial da competição, que vai até domingo, dia 13 de março.

No desfile, o Brasil será representado pelos porta-bandeiras Aline Rocha e Cristian Ribera, atletas do esqui cross-country, e também por Anders Pettersson, chefe da delegação brasileira na China, e pela médica Cassiana Pisanelli.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim contarão com seis esportes disputados: esqui alpino, biatlo, esqui cross-country, hóquei em trenó, snowboard e curling em cadeira de rodas.

Serão no máximo 700 atletas e 78 eventos de disputa de medalhas, sendo 39 para homens, 35 para mulheres e 4 disputas mistas

O Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno

A edição deste ano da Paralimpíada de Inverno contará com a maior delegação brasileira da história do evento multiesportivo. Com seis atletas em dois esportes diferentes, o Brasil pode até brigar por medalha e uma posição especial no pódio.

A primeira vez que o país disputou os Jogos Paralímpicos de Inverno foi em Sochi, em 2014, com apenas dois representantes: Andre Citnra, do snowboard, e Fernando Aranha, do esqui cross-country.

Já na edição seguinte, em 2018, nos Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, o Brasil teve três atletas competindo: Aline Rocha e Cristian Ribera no esqui cross-country e Andre Cintra no snowboard.

Ao todo, os atletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) neste ano foram: Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Cruz Rocha, Robelson Moreira Lula e Wesley dos Santos, da modalidade esqui cross-country, e André Barbieri, que irá competir nas provas de snowboard.

O destaque fica por conta do esquiador de cross-country Cristian Ribera, que é o atual vice-campeão mundial da modalidade.

Veja o calendário dos brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2022

5 de março (sábado)

23h: esqui cross-country – 18km masculino para atletas sentados – com Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos

6 de março (domingo)

00h50: esqui cross-country – 15km feminino para atletas sentadas – com Aline Rocha

00h00: snowboard – classificatória do cross masculino – com André Barbieri

7 de março (segunda-feira)

00h30: snowboard – final do cross masculino – com André Barbieri

8 de março (quarta-feira)

23h: esqui cross-country – Sprint estilo livre para atletas sentados, masculino e feminino – com Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos

12 de março (sábado)

23h: esqui cross-country – classificatória do revezamento misto 4 x 2,5km – com Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos

01h: snowboard – slalom masculino – com André Barbieri

01h30: esqui cross-country – 7,5 km feminino e 10km masculino para atletas sentados – com Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos

13 de março (domingo)

01h: esqui cross-country – final do Revezamento misto 4 x 2,5km – com Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos.

