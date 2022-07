No caso das famílias que atualizaram o CadÚnico pela última vez em 2016 e 2017 e teriam que revisar os dados até esta sexta-feira (15), elas terão até o dia 31 de julho para fazer isso.

O Ministério da Cidadania realiza anualmente a revisão cadastral das famílias que são beneficiadas por programas sociais. São convocadas as que estejam com os dados do CadÚnico há mais de dois anos sem atualização. O procedimento deve ser feito presencialmente em postos das prefeituras.

Porto Alegre

Na Capital gaúcha, centenas de pessoas começaram a formar uma longa fila, na madrugada desta quinta-feira, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para atualizar os dados do CadÚnico.

O número de beneficiários presentes no local foi aumentando ao longo da manhã, principalmente antes do anúncio da prorrogação do prazo para a atualização cadastral. A secretaria localiza-se na avenida João Pessoa, 1.105, no bairro Farroupilha.