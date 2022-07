Política Anitta pede apoio de Lula para a legalização da maconha no Brasil

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

A cantora publicou uma foto com a estrela do PT no Instagram Foto: Reprodução/Instagram A cantora publicou uma foto com a estrela do PT no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após declarar publicamente o seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano, a cantora Anitta defendeu a legalização da maconha e pediu que o petista trabalhe pela causa.

“Será que o Lula apoia isso? Apoia a legalização para nós? Estou te dando o maior apoio”, disse Anitta durante uma live no Instagram com o rapper Filipe Ret, na terça-feira (12).

“Eu, Anitta, não posso fumar porque tenho alergia à fumaça, até no meu show eu não posso usar aquela fumacinha que fico toda f*dida para cantar, porém, eu sou super a favor da legalização das drogas, da maconha, para que as pessoas possam ter empresas legalizadas que pagam impostos e geram empregos. Acabando com essa guerra que só quem ganha são os ricos, as milícias, e só quem morre é o pobre”, declarou a funkeira no bate-papo com o rapper.

“Tinha que virar empresa que paga imposto, ao invés de deixar esse povo tudo rico aí, lavando dinheiro, sei lá como. Sou a favor de virar tudo empresa legalizada. Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar”, disse a cantora.

