Política Após foto com Lula e Joe Biden nos Estados Unidos, a primeira-dama Janja vira meme em "encontros" com Elvis, Fidel e Stálin

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

Em uma das montagens, Janja aparece entre o papa Francisco e Fidel Castro. (Foto: Reprodução/Twitter)

Uma foto do primeiro encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o americano Joe Biden se tornou meme nas redes sociais devido a uma terceira pessoa: a primeira-dama Janja. Internautas criticaram e ironizaram o fato de ela estar no meio do cumprimento entre os chefes de Estado, com a mão sobre as de Lula e Biden, e a “transportaram” para alguns encontros históricos. As montagens começaram a circular no último domingo (12).

Em uma das montagens, Janja está entre Donald Trump e Kim Jong-un, em 2019. O encontro entre os chefes de Estado marcou a primeira vez que um presidente dos EUA visitou a Coreia do Norte. Em outra, a primeira-dama está com o papa Francisco e o cubano Fidel Castro, em 2015. O encontro em Havana, a capital de Cuba, contou com a presença da mulher do líder cubano, Dalia Soto del Valle.

Janja também foi colocada entre Winston Churchill e Josef Stálin, pouco antes da vitória sobre os nazistas, e entre o então presidente dos EUA, Richard Nixon, e Elvis Presley, em 1970.

“O Brasil brilhando no mundo! Acompanhando Lula neste dia que marca mais uma etapa na retomada do protagonismo internacional do nosso país. Obrigada, Joe Biden, pela recepção”, escreveu Janja ao compartilhar a foto do encontro, que não teve a presença da primeira-dama dos EUA, Jill Biden, pois ela estava doente.

A psicanalista Roberta Bastos saiu em defesa da primeira-dama em resposta às críticas e aos memes que questionavam a presença dela naquele momento. Ela citou dois comentários que circularam nas redes: “Como pode essa Janja querer sair na foto deles?” e “Que audácia dessa mulher que só quer aparecer!” Em seguida, comemorou: “Que delícia de foto! Me senti representada!”.

Primeira pesquisa

Passado um mês e meio do governo do presidente Lula, pesquisa divulgada pela Quaest nessa terça mostra que a avaliação positiva da população sobre a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, está em nível semelhante à da gestão do marido e chega a superar a do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Segundo o instituto de pesquisas, Janja tem 41% de avaliação positiva, número que é de 40% para o governo e 32% para Alckmin. A primeira-dama, que ocupa um gabinete no Palácio do Planalto e tem tido ampla exposição ao lado de Lula, inclusive tendo participado da reunião entre o petista e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na semana passada, só é superada em avaliação na pesquisa pelos ministérios do governo, com 48%.

Janja tem ainda 22% de avaliação regular, 19% de negativa e 18% não souberam responder ou não responderam – o governo tem 24% de regular e 20% de negativo.

Para o levantamento divulgado, a Quaest ouviu 2.016 pessoas entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

