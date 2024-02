Geral Após fuga de dois presos, ministro da Justiça determina revisão nas penitenciárias federais

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lewandowski determinou o afastamento imediato da atual direção da Penitenciária Federal de Mossoró, região do Oeste do Rio Grande do Norte. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, adotou uma série de providências nessa quarta-feira (14) após a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, região do Oeste do Rio Grande do Norte. Entre as medidas está a revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança nas cinco penitenciárias federais.

Lewandowski também determinou o afastamento imediato da atual direção da penitenciária, considerada de segurança máxima. É a primeira vez que detentos conseguem escapar de um presídio de segurança máxima do País.

De acordo com o ministério, um policial penal federal foi indicado interventor para comandar a unidade. O nome do policial não informado na nota divulgada pela pasta.

A pasta informou que o policial já está em Mossoró. Ele integra a equipe da pasta que embarcou na tarde dessa quarta-feira (14) para a cidade, acompanhando o secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, e que vai verificar a operação de recaptura dos detentos.

Mais cedo, o ministério havia divulgado medidas determinadas por Lewandowski diante da fuga dos detentos. Entre elas, o ministro ordenou a revisão nos protocolos de segurança, a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar a fuga e a inclusão dos nomes dos fugitivos na lista da Interpol.

Segundo informações preliminares, confirmadas pela Agência Brasil, os dois fugitivos são Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento.

Veja as demais providências adotadas por Ricardo Lewandowski:

– Ida do secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, a Mossoró. Ele estará acompanhado de uma equipe de seis servidores. O objetivo é investigar no local as causas da fuga e avaliar quais ações administrativas podem ser tomadas.

– Abertura de investigações por parte da Polícia Federal. Envio de uma equipe de peritos da corporação ao local, para apurar responsabilidades e atuar na recaptura dos dois fugitivos.

– Atuação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que unem as polícias federais e estaduais nas ações de repressão da criminalidade organizada, para colaborar com a busca pelos presos.

– Determinação para que a Polícia Federal inclua os nomes dos fugitivos no Sistema de Difusão Laranja da Interpol. Também ordenou a inclusão dos nomes no Sistema de Proteção de Fronteiras. O objetivo é que as buscas possam ser feitas também pela comunidade policial internacional.

– Acionamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para monitoramento das rodovias em busca dos fugitivos.

– Revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança nas cinco penitenciárias federais. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/apos-fuga-de-dois-presos-ministro-da-justica-determina-revisao-nas-penitenciarias-federais/

Após fuga de dois presos, ministro da Justiça determina revisão nas penitenciárias federais

2024-02-14