Mundo Ataque a tiros interrompe celebração do Super Bowl

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Multidão comemorava a vitória dos Chiefs na cidade de Kansas, no estado do Missouri. (Foto: Reprodução)

O desfile que celebrava a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl foi interrompido por um ataque a tiros nessa quarta-feira (14). Pelo menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, sendo três delas em estado grave, informou o Corpo de Bombeiros local.

Em publicação no X (antigo Twitter), a polícia informou que dois suspeitos armados foram detidos e pediu a todas as pessoas que deixassem o local o mais rápido possível.

O tradicional desfile da vitória percorreu um trajeto de 3 quilômetros até a antiga estação ferroviária Union Station, que se transformou em ponto turístico da cidade. Foi lá que aconteceu o ataque. Torcedores então fugiram às pressas, enquanto a polícia trabalhava para esvaziar a estação.

Transmissões ao vivo da televisão local mostraram policiais com armas em punho e pessoas correndo pela área da Union Station. No meio da confusão, crianças se perderam dos pais.

“Assim que o desfile terminou, tiros foram disparados ao lado da Union Station”, relatou a chefe da polícia Stacey Graves em coletiva. Na mesma entrevista, ela confirmou que pelo menos uma pessoa morreu e expressou a frustração com o ataque. “As pessoas vieram para celebrar, deveriam esperar um ambiente seguro”, lamentou.

Vitória dos Chiefs

As centenas de milhares de pessoas comemoravam a vitória dos Chiefs, no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, no último domingo. Antes da tragédia, vários jogadores desceram dos ônibus para cumprimentar e tirar fotos com torcedores. Toda equipe do Kansas City Chiefs, incluindo jogadores, técnicos e funcionários, está em segurança, informaram autoridades locais.

“Rezo pela cidade”, escreveu nas redes sociais o quarterback do time Patrick Mahomes. Uma hora antes, a National Football League (NFL), havia publicado um vídeo dele no desfile.

“Pensei que fossem fogos de artifício. Ouvi entre 15 e 20 disparos em um período muito curto”, relatou o torcedor John O’Connor ao Kansas City Star.

O prefeito Quinton Lucas, que foi ao desfile com familiares, estava no Union Station quando ouviu os disparos. “É absolutamente uma tragédia, do tipo que jamais esperaríamos em Kansas City, e do tipo que lembraremos por algum tempo”, lamentou na entrevista coletiva.

O prefeito disse ainda que recebeu uma ligação da Casa Branca, oferecendo assistência federal nas investigações.

O governador do Missouri, Mike Parson, informou nas redes sociais que ele e a primeira-dama também estavam presentes no local no momento do ataque a tiros, mas que já estão em local seguro. “Enquanto esperamos para saber mais, nossos corações estão com as vítimas”, diz a mensagem do governador.

