Por Andrei Severo * | 21 de março de 2022

Após a derrota por 3 a 0 no clássico Grenal 436, o técnico colorado Cacique Medina falou em entrevista coletiva Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Cacique Medina foi um dos grandes nomes negativos no clássico Grenal 436. A inesperada goleada gremista pelo placar de 3 a 0, em pleno estádio Beira-Rio, revoltou os torcedores colorados, que após a partida manifestaram suas insatisfações com a eliminação encaminhada no Campeonato Gáucho. Após a partida, Medina falou em coletiva.

O treinador uruguaio fez um paralelo com o clássico do último sábado, comparando com o de número 435, no qual sua equipe saiu vencedora por 1 a 0. “O Grenal passado teve mais diferença técnica da nossa parte do que esse, mas acabamos perdendo por 3 a 0. Infelizmente o futebol é assim. Foram erros pontuais que custaram caro”, analisou.

Medina classificou a derrota como muito dura. A eficiência gremista foi o principal ponto abordado pelo uruguaio: “Hoje jogamos contra um rival contundente que quando teve as chances marcou”. Apesar do golpe sofrido, o comandante colorado já projetou o próximo clássico: “Vamos seguir buscando a melhora do time. No próximo Grenal teremos uma ótima chance de dar a volta por cima”.

Ainda projetando o Grenal da próxima quarta-feira, Cacique Medina usou a motivação como palavra-chave para que o Inter consiga reverter a situação de 3 gols atrás no placar agregado. “Falamos individualmente com os jogadores e às vezes em grupos. Há uma comissão ampla, onde tratamos de levantar a equipe animicamente. Vamos trabalhar amanhã de forma dura para reverter essa situação”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

