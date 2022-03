Inter Papaléo lamenta goleada no Grenal mas destaca: “Não foi um banho de bola do Grêmio”

Por Andrei Severo * | 21 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após a derrota por 3 a 0 no clássico Grenal 436, o vice de futebol colorado Emílio Papaléo falou em entrevista coletiva Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 21 de março de 2022

No sábado (18), o Inter sofreu um duro golpe ao perder de goleada para o seu maior rival no clássico Grenal 436, pelo placar de 3 a 0. Depois do treinador Cacique Medina falar em entrevista coletiva, foi a vez do vice de futebol Emílio Papaléo, que projetou a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Inicialmente, Emílio Papaléo falou sobre o fato que ocorreu durante a partida, quando um torcedor colorado arremessou um celular no time do Grêmio, após marcar o terceiro gol, e atingiu o meio-campista Lucas Silva, que levou 3 pontos no lábio. “Quero lamentar o episódio que houve com o atleta do Grêmio. A ele foi atirado um celular. Em nenhum aspecto compactuamos com esse tipo de comportamento. Estamos solidários com o atleta e estamos imbuídos de apurar todas as circunstâncias e identificar o agressor”.

Apesar do resultado extremamente caótico para o ambiente colorado, Papaléo falou sobre a remobilização que o clube precisará ter para a próxima quarta-feira: “Nós temos sempre a avaliação do que ocorre após os jogos. No momento de extrema tristeza e cabeça quente é difícil fazer uma avaliação. Temos que remobilizar, é uma decisão de 180 minutos. Ninguém gostou do que aconteceu hoje”.

Papaléo deixou claro que não terá mudanças na comissão técnica colorada pelo menos até quarta-feira. Questionado sobre uma avaliação do trabalho de Cacique Medina, o vice de futebol respondeu: “Não vou fazer essa avaliação agora. No ontem não conseguimos mexer, o futuro não conseguimos prever. O que temos aqui é o presente”.

O dirigente também criticou a atuação do árbitro Jean Pierre Lima, destacando que foi a segunda vez o juiz apitou uma partida onde o colorado levou 3 gols. Projetando a partida de volta e a difícil missão de se classificar para a final, Papaléo respondeu: “Esse placar de 3 a 0 hoje, com todo o respeito, não reflete o que aconteceu hoje. Não foi um banho de bola do Grêmio. Não é irreversível a situação”.

Emílio Papaléo foi questionado sobre a resposta de Cacique Medina em sua coletiva, onde comentou ser uma boa oportunidade a partida de volta apesar do resultado no placar agregado. O dirigente discordou da fala do uruguaio: “Temos que dar um desconto para o tipo de expressão que o Cacique usa. ‘Lindo’ deve ter sido no sentido de ‘boa’. Não vejo nada de lindo jogar na Arena precisando fazer três gols, pelo contrário”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter