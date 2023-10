Rio Grande do Sul Após identificação de corpo, chega a 52 o número de mortos nas enchentes do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Temporais deixaram um rastro de destruição no Vale do Taquari em setembro. Foto: Mauricio Tonetto/Secom Temporais deixaram um rastro de destruição no Vale do Taquari em setembro. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos no Vale do Taquari provocaram 52 mortes. Esse número foi totalizado nesta sexta-feira (27), após o Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmar a identidade de mais uma vítima. Trata-se de um morador de Encantado cujo corpo foi localizado no município de Triunfo em 8 de outubro. A Polícia Civil (PC) retirou o seu nome da lista de desaparecidos, que diminuiu, portanto, para seis. Desde 5 de outubro não havia variação na lista de mortos e desaparecidos.

Óbitos: 52

Bom Retiro do Sul: 2

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 2

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 13

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1

Desaparecidos: 6

Arroio do Meio: 1

Lajeado: 1

Muçum: 3

Roca Sales: 1

